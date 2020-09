Beyin pili ameliyatında hem şarkı söyledi hem eşiyle görüntülü konuştu

Romanya’da yaşayan mekanik mühendisi Gıcu Sahaıdec, 43 yaşında sol elinde başlayan titreme sonucu soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkikler neticesinde Gıcu Sahaıdec’e Parkinson teşhisi konuldu. 13 yıl boyunca hastalıkla mücadele eden ve zaman içerisinde yakınmaları ilerleyen talihsiz adam, zamanla yürümede ve konuşmada güçlük yaşadı. Hayatı adeta kabusa dönen Rumen mühendis beyin pili ameliyatı için soluğu Türkiye’de aldı. Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh tarafından değerlendirilen Gıcu Sahaıdec’in, tedavisi için beyin pili ameliyatına karar verildi.

AMELİYAT SIRASINDA ‘BIRAK TEKRAR DENEYEYİM’ DEDİ

Narkozsuz (uyanık beyin ameliyatı ile) gerçekleştirilen operasyon boyunca hasta ile iletişim kuruldu. Ameliyat sırasında Let Me Try (Bırak Tekrar Deneyeyim) adlı şarkıyı seslendiren Gıcu Sahaıdec, ardından 656 kilometre uzaklıkta Romanya’daki eşiyle görüntülü konuştu. Operasyon esnasında herhangi bir acı duymadığını belirten Gıcu Sahaıdec, kendisini iyi hissettiğini ifade etti ve Parkinson ile mücadele eden kişilerin ameliyat olmasını önerdi. Eşiyle görüntülü konuşan Sahaıdec, sağlıklı bir şekilde ona kavuşacağı için ise çok mutlu olduğunu dile getirdi.