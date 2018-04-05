Beyin tümörüne karşı ‘devrim’ yaratan yöntemler

İstanbul’da gerçekleştirilen ve ‘beyinin beyinleri’nin buluştuğu 3.Acıbadem Gamma Knife Sempozyumu’nda farklı ülkelerden çok sayıda uzman tümörler ve beyin hastalıklarıyla ilgili yeni yöntemleri masaya yatırdı, son teknolojileri konuştu.
Sır organ beyin
Bilim insanları yıllardır sayısız araştırmalar yaparak hala sırlarla dolu olan beynin gizemini çözmeye çalışıyor. Vücudun en özgün ve komplike organı olarak nitelen beyinin en büyük düşmanının da kanser ve tümörler olduğunu belirten uzmanlara göre 120’den fazla beyin tümörü var.
Gamma Knife devrim gibi yöntem
Kusma, şiddetli baş ağrısı, konuşma ve görme bozukluğu, kol ve bacakta güçsüzlük gibi belirtilerle kendini gösteren beyin tümörleri başta da Gamma Knife teknolojisi sempozyumun ana konusuydu. Bu tümörler, teknolojik bir yöntem olan Gamma Knife ile milimetrik olarak odaklanmış gamma ışınları verilerek tedavi edilebiliyor.
Prof. Dr. Pamir: “Beyin cerrahisinde dünya ile başa başız”
Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi’nin ilk Türk Başkanı olan ve Türkiye’yi Gamma Knife teknolojisiyle 20 yıl önce tanıştıran Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Pamir, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, ülkemizin bu tedavide son derece başarılı olduğunu söyledi. Bugüne kadar, 1 milyonu aşkın hastanın Gamma Knife ile tedavi edildiğini belirtirken, diğer uzmanlar da bu teknolojinin beyin hastalıkları için vazgeçilmez yöntemlerinden olduğunu belirtti.
Beyin tümörlerinden beyinde damar yumağına dek birçok beyin hastalıklarında bıçaksız ve kansız tedavi imkanı sağlayan Gamma Knife teknolojisi ile Türkiye ilk kez 1997 yılında Marmara Üniversitesi’nde tanıştı. Dünyada yarım asırdır kullanılan radyocerrahide bu altın standardı 20 yıl önce Türkiye’ye getiren ise Prof. Dr. Necmettin Pamir oldu. Prof. Dr. Necmettin Pamir toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Gamma Knife benim kalbimde ve beynimde özel yeri olan konudur. Dünyada bugüne dek 1 milyonun üzerinde hastaya uygulama yapıldı. Ülkemiz beyin hastalıkları tedavisinde ve Gamma Knife yönteminde bu konuda dünya ile başa baş gidiyor. Beyin cerrahisi açısından Türkiye dünyada çok saygın bir yerdedir. Gamma Knife elimizde çok ciddi bir enstrümandır. Türkiye’de 10 tane Gamma Knife merkezi var. Araştırmalar Gamma Knife yapılan tümörlerde çok başarılı sonuçlar olduğunu ortaya koyuyor”.
Pamir, Gamma Knife yöntemi sayesinde ameliyata gerek olmadığını, enfeksiyon, kanama riski bulunmadığını ve iyileşme sürecinin kısa sürede gerçekleşerek hastanın aynı gün taburcu olabildiğini belirtti.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Özduman “Gamma Knife teknolojisinin beyin cerrahisinin vazgeçilmez, olmazsa olmaz yöntemi” derken;
Prof. Dr. Koray Özduman: “Gamma Knife teknolojisi de hızla gelişiyor”
Sempozyumun açılışında konuşan Acıbadem Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Özduman, Gamma Knife teknolojisinin beyin cerrahisinin vazgeçilmez, olmazsa olmaz yöntemi olduğunu vurguladı. Özduman, Gamma Knife’ın, çok rahat uygulanan bir tedavi yöntemi olduğunu da kaydetti.
Prof. Dr. Lilyana Angelov: “Kanseri rahat geçirilen kronik bir hastalığa çevireceğiz!”
Büyük çaplı beyin tümörleri ve beyin metastazları konusunda çalışmalarıyla tanınan Cleveland Clinic Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Lilyana Angelov da konuşmasında, kötü huylu beyin tümörlerinin tedavisinde bu yöntemin altın standart haline geldiğini belirtti.
Angelov, Gamma Knife’ın 21. Yüzyılda standart bir tedavi haline geldiğini belirterek “1 günlük ayakta tedavide hastalar çok etkili tedavi oluyorlar, kendilerini çok iyi hissediyorlar. Öyle ki bazı hastalarımla Gamma Knife tedavisi sonrası aynı gün beraber akşam yemeğine gidiyoruz. Yani kendilerini o kadar iyi hissediyorlar” dedi.
Prof. Dr. Meriç Şengöz: “Avrupa’nın en büyük kanser merkezlerinden biriyiz”
Gamma Knife teknolojisinin radyocerrahinin ‘altın standardı’ olduğunu vurgulayan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Meriç Şengöz de, ”Türkiye’de radyasyon onkolojisinde çok önemli yer kapsıyoruz. Avrupa’nın en büyük kanser merkezlerinden biriyiz. Gamma Knife teknolojisiyle hem yurt içinden hem yurt dışından binlerce hastayı sağlığına kavuşturmayı başardık” diye konuştu. Gamma Knife’ın yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırmada çok önemli bir rol oynadığını vurgulayan Prof. Dr. Meriç Şengöz “Sınırlı yere yoğun radyasyon vermek şeklindeki radyo cerrahi giderek yaygınlaştığında görüldü ki Gamma Knife radyocerrahide altın standart. Uygun hastalarda uygun tedavi ile tam kurtulma da sağlanabiliyor” dedi.
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