Beyin tümörüne karşı ‘devrim’ yaratan yöntemler

İstanbul’da gerçekleştirilen ve ‘beyinin beyinleri’nin buluştuğu 3.Acıbadem Gamma Knife Sempozyumu’nda farklı ülkelerden çok sayıda uzman tümörler ve beyin hastalıklarıyla ilgili yeni yöntemleri masaya yatırdı, son teknolojileri konuştu.

Sır organ beyin

Bilim insanları yıllardır sayısız araştırmalar yaparak hala sırlarla dolu olan beynin gizemini çözmeye çalışıyor. Vücudun en özgün ve komplike organı olarak nitelen beyinin en büyük düşmanının da kanser ve tümörler olduğunu belirten uzmanlara göre 120’den fazla beyin tümörü var.

Gamma Knife devrim gibi yöntem

Kusma, şiddetli baş ağrısı, konuşma ve görme bozukluğu, kol ve bacakta güçsüzlük gibi belirtilerle kendini gösteren beyin tümörleri başta da Gamma Knife teknolojisi sempozyumun ana konusuydu. Bu tümörler, teknolojik bir yöntem olan Gamma Knife ile milimetrik olarak odaklanmış gamma ışınları verilerek tedavi edilebiliyor.

Prof. Dr. Pamir: “Beyin cerrahisinde dünya ile başa başız”

Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi’nin ilk Türk Başkanı olan ve Türkiye’yi Gamma Knife teknolojisiyle 20 yıl önce tanıştıran Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Pamir, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, ülkemizin bu tedavide son derece başarılı olduğunu söyledi. Bugüne kadar, 1 milyonu aşkın hastanın Gamma Knife ile tedavi edildiğini belirtirken, diğer uzmanlar da bu teknolojinin beyin hastalıkları için vazgeçilmez yöntemlerinden olduğunu belirtti.