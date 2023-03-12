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Beykoz'da drift atan ehliyetsiz sürücüye para cezası!

12.03.2023 02:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beykoz'da otomobiliyle kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye atan sürücü yakalandı. Ehliyeti olmayan sürücüye 36 bin 722 TL para cezası kesildi.

Beykoz'da drift atan ehliyetsiz sürücüye para cezası!

İstanbul Beykoz'da aracıyla kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı. Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücüye 36 bin 722 TL para cezası kesildi.

Olay, dün Beykoz Çavuşbaşı Mahallesinde yer alan bir cadde üzerinde meydana geldi. Lüks aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü B.J.T. emniyet ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs drift yapma suçundan 20 bin 342 TL, ehliyetsiz araç kullanma suçundan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 36 bin 722 TL para cezasına çarptırıldı.

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Drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü B.J.T. hakkında "Ulaşım Araçlarını Kişilerin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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İstanbul Beykoz Drift

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