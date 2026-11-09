Beyninden 8 santimetrelik canlı solucan çıktı! Daha önce insanda görülmemişti

Avustralya'da doktorlar, uzun süre nedeni belirlenemeyen sağlık sorunları yaşayan bir kadının beyninde son derece sıra dışı bir keşif yaptı. Akciğer şikayetleri, karın ağrısı ve gece terlemesiyle başlayan süreçte zamanla hafıza problemleri de yaşayan 64 yaşındaki hastanın beyninde bir lezyon tespit edildi. Haziran 2022'de gerçekleştirilen biyopsi sırasında cerrahlar, lezyonun içinde hareket eden canlı bir solucanla karşılaştı. Yapılan genetik incelemeler, parazitin normalde piton yılanlarında yaşayan bir tür olduğunu ortaya koydu.

BİR YILI AŞKIN SÜRE BOYUNCA HASTALIĞINA TANI KONULAMADI

Futura Sciences'ın aktardığına göre kadının sağlık sorunları Ocak 2021'de karın ağrısı, geçmeyen kuru öksürük ve gece terlemesiyle başladı. Kan testlerinde, parazitlere karşı bağışıklık tepkisinde rol oynayan eozinofil adlı beyaz kan hücrelerinin sayısının normalin yaklaşık 20 katına çıktığı belirlendi.

Bilgisayarlı tomografi incelemelerinde akciğer, karaciğer ve dalakta lezyonlar görüldü. Doktorlar başlangıçta nedeni belirlenemeyen eozinofilik pnömoni tanısı üzerinde durdu. Hastaya kortikosteroid tedavisi uygulandı; daha sonra bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar ve monoklonal antikorlar kullanıldı. Yaygın görülen bazı parazitlere yönelik testler ise negatif sonuçlandı.

2022 yılında kadının sağlık durumuna yeni belirtiler eklendi. Hafıza sorunları giderek ağırlaşırken depresyon belirtileri de şiddetlendi. Beyin MR'ında sağ frontal lobda 13 x 10 milimetre boyutunda bir lezyon tespit edildi.

BEYNİNDEN 8 SANTİMETRELİK CANLI PARAZİT ÇIKARILDI

Haziran 2022'de lezyondan biyopsi almak amacıyla ameliyat edilen kadının beyninde cerrahları şaşkına çeviren bir görüntüyle karşılaşıldı. Doktorlar, parlak kırmızı renkte, ince ve hareketli bir solucan buldu.

Yaklaşık 80 milimetre uzunluğunda ve 1 milimetre çapındaki parazitin kimliği, Sydney ve Melbourne üniversitelerinde birbirinden bağımsız gerçekleştirilen genetik analizlerle doğrulandı. İncelemeler, canlının Ophidascaris robertsi türüne ait üçüncü evre bir larva olduğunu gösterdi.

Bu parazit normalde Avustralya'da yaşayan halı pitonlarının mide ve yemek borusunda bulunuyor. Yılanların dışkısıyla çevreye yayılan yumurtalar küçük memeliler tarafından alınıyor. Yaşam döngüsü ise pitonların bu enfekte hayvanları yemesiyle tamamlanıyor. Türün insan beyninde tespit edilmesi, bilim dünyası açısından ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

KADINA PARAZİT NASIL BULAŞMIŞ OLABİLİR?

Araştırmacılara göre kadının yılanlarla doğrudan temas etmemiş olması, enfeksiyonun nasıl geliştiği sorusunu gündeme getirdi. Hastanın, halı pitonlarının sıkça görüldüğü bir göl çevresinden düzenli olarak yabani bir yenilebilir bitki olan warrigal greens topladığı öğrenildi.

Bilim insanları, parazitin yumurtalarının bu bitkiler aracılığıyla veya kirlenmiş eller ve mutfak gereçleri üzerinden kadının vücuduna girmiş olabileceğini düşünüyor. Ancak bulaşma yolu kesin olarak kanıtlanmış değil.

Araştırmacılar ayrıca parazit larvalarının hayvanların dokularında yıllarca yaşayabildiğine dikkat çekiyor. Kadına akciğer şikâyetleri nedeniyle verilen bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavinin, larvanın merkezi sinir sistemine ilerlemesine olanak sağlamış olabileceği değerlendiriliyor.

TEDAVİ SONRASI BAZI BELİRTİLER DEVAM ETTİ

Cerrahi müdahalenin ardından hastaya vücudunda kalmış olabilecek diğer larvaları ortadan kaldırmak amacıyla ivermektin ve albendazol tedavisi uygulandı. Altı ay sonra eozinofil seviyeleri normale döndü ve akciğer lezyonları ortadan kalktı. Bununla birlikte bazı nöropsikiyatrik belirtiler devam etti ancak hastanın durumunda iyileşme görüldü.

2023 yılında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) yayımladığı Emerging Infectious Diseases dergisinde bilimsel vaka raporu olarak da yer alan olay, hayvanlarda yaşayan parazitlerin insanlara geçebileceğini gösteren dikkat çekici örneklerden biri oldu. Uzmanlar, özellikle sürüngenlerin bulunduğu doğal alanlardan yabani bitki toplayan kişilerin bu ürünleri tüketmeden önce iyice yıkamasının maruz kalma riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.