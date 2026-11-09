Sosyal medyada bulduğu doktora botoks yaptırdı: Suratı tanınmaz hale geldi!

Galler'in Cardiff kentinde yaşayan 59 yaşındaki Helena Collard, verdiği kiloların ardından yüzünde oluşan kırışıklıklardan rahatsız oldu. Daha genç görünmek isteyen kadın, Facebook'ta karşısına çıkan Newport kentindeki bir uzmanla iletişime geçti.

Ertesi gün için randevu alan Collard, ilk kez yüz dolgusu yaptırmak üzere uygulayıcının evine gitti. Ancak işlem öncesinde herhangi bir evrak hazırlanmadı ve kendisine gerekli bilgilendirmeler yapılmadı.

Daha önce hiçbir estetik işlem yaptırmadığı için bu eksikliklerin tehlike işareti olduğunu fark edemeyen kadın, dolgu uygulamasının ardından evine döndü.

YÜZÜ ŞİŞTİ, YEMEK YİYİP İÇEMEZ HALE GELDİ

İşlemden birkaç gün sonra Collard'ın yüzünde şişlik başladı. Zamanla ağrıları şiddetlenen kadın, yemek yiyip içmekte bile zorlandı.

Durumunun kötüleşmesi üzerine acil servise kaldırılan Collard'a yüz bölgesinde selülit (sellülit) ve hayati tehlike oluşturabilecek bir enfeksiyon teşhisi konuldu.

Dolgu maddesini eritmek için artık geç kalınmıştı. Doktorlar, enfeksiyonun bulunduğu bölgeleri temizlemek amacıyla enjeksiyon yapılan alanların tamamını kesmek zorunda kaldı. İşlem sonrasında kadının yüzünde kalıcı yara izleri oluştu.

Collard, yaşadıklarını başka kadınların benzer hatalar yapmaması için anlattığını belirtti.

"YÜZÜMDEKİ ENFEKSİYON NEDENİYLE HER YERİ KESTİLER"

ITV'nin This Morning programına konuşan Collard, işlem öncesinde herhangi bir evrak verilmediğini ve danışmanlık yapılması gerektiğini bilmediğini söyledi.

Yaşadığı ağrıları anlatan kadın, dolgu yaptırdıktan sonra insanların günlük hayatlarına devam edebildiğini düşündüğünü ancak kendisinin evden bile çıkamadığını ifade etti.

Collard, enfeksiyon nedeniyle acil ameliyata alındığını ve doktorların dolgu maddesini eritmek yerine enjeksiyon yapılan her bölgeyi kesmek zorunda kaldığını anlattı.

ESTETİK İŞLEMLER İÇİN UZMANLARDAN UYARI

Cilt sağlığı uzmanı Dr. Amiee Vyas, kontrolsüz şekilde yapılan estetik uygulamaların ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Vyas, dolgu işlemlerinin basit bir güzellik uygulaması olarak görülmemesi gerektiğini belirterek bu işlemlerin tıbbi müdahale olduğunu vurguladı. Uzman, uygulamayı yapan kişilerin insan anatomisi ve hijyen konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Gwent Polisi, Newport'ta güvenli olmayan estetik işlemler yapıldığına ilişkin ihbarlar aldıklarını açıkladı. Olayla ilgili 45 yaşındaki bir erkek, ağır yaralama şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheli, polis kefaletiyle serbest bırakılırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İNGİLTERE'DE ESTETİK İŞLEMLERİN DENETİMİ TARTIŞILIYOR

İngiltere Parlamentosu Bilim ve Teknoloji Komitesi tarafından hazırlanan yeni raporda, dolgu, botoks ve Brezilya tipi kalça büyütme (BBL) gibi estetik işlemlerin denetimindeki eksikliklere dikkat çekildi.

Raporda, estetik uygulamalardaki düzenlemelerin sektördeki hızlı büyümeye ayak uyduramadığı belirtildi. Kimyasal yanıklar, kalıcı izler ve enfeksiyonlar gibi ciddi sorunlar yaşayan kadınların deneyimleri de komiteye aktarıldı.

Özellikle yüksek miktarda dolgu maddesinin cilt altına enjekte edildiği sıvı BBL ve sıvı meme büyütme işlemlerinin yeterli eğitimi olmayan kişiler tarafından yapılabildiği vurgulandı.