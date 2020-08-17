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Beyoğlu'nda otomobil çay bahçesine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 09:42 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çay bahçesine devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada otomobil hasar gördü. Otomobilin çay bahçesine girdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 02.00 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil, çay bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden yara almadan çıkan sürücü tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Hasar alan otomobil çekiciyle çay bahçesinden kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Otomobilin çay bahçesine girdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, otomobil çay bahçesine inen merdivenlerden aşağıya yuvarlanıyor.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

(DHA)

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