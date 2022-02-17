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Beyoğlu'nda pitbull köpeği dehşeti! Vatandaşların üzerine saldı, ölümden döndüler: Azrail’in nefesini hissettim

17.02.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda pitbull köpeğini ağızlıksız gezdiren bir kişi tasmasını gevşettiği köpeği kişilerin üzerine saldı. Dehşet anları güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansırken, yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Köpeğin sahibi ise gözaltına alındı. Kendine saldıran köpek ile 10 dakika boğuştuğunu söyleyen Muzaffer Akçayır, 10 dakika rahat boğuştum. Ayağımı paramparça etti, diye düşündüm. Resmen ensemde Azrail’in nefesini hissediyordum. Ölüm çok yakındı'' dedi.

Olay, dün saat öğle saatlerinde Beyoğlu Tophane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pitbull cinsi bir köpek sahibi tarafından tasmasız şekilde dışarıya çıkartıldı. Bir süre sokakta ilerleyen köpeği gören vatandaşlar, sahibinin yanına giderek uyarıda bulundu. Köpek ardından kaldırımda yürüyen vatandaşlardan birine saldırmaya başladı. Köpeğin hamlesine sopayla karşılık veren vatandaş yere düşünce köpekte kolunu ve bacağını ısırdı. Diğer vatandaşların da vurmasıyla köpek 2 kişiyi daha kol ve bacaklarından yaraladı. Dakikalarca köpeği uzaklaştırmak için yapmadıklarını bırakmayan vatandaşların hep birlikte yaptığı girişim sonucunda 3 kişi yaralı olarak köpeğin ağzından kurtarıldı.

POLİS PITBULL SAHİBİNİ YAKALADI

Olayın ardından ise sahibi köpeği de alarak kaçtı. Dehşet anları güvenlik ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri pitbull sahibini yakalayarak gözaltına aldı.

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''KABUS GİBİ BİR OLAY YAŞADIM

Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 3 kişiden 1'i olan Muzaffer Akçayır, “Abi o an rüya gibiydi şokun etkisindeyim. Olay şöyle özetlemek gerekirse pitbull köpeği yoldan geçiyor. Abi bana soruyor bu köpek kimin? Başıboş geziyor. Bilmiyorum derken arkadan sahibi geliyor zincirsiz elinde zinciri sallayarak ben de bir vatandaş olarak uyarmak zorundayım. Haberlerde görüyoruz çocuğu paramparça etti. Abicim bu yasak değil mi, dedim. Cevap vermedi bunun ağızlığı nerede, dedim cevap vermedi. En sonunda birkaç cümle söyledikten sonra bir ses duydum. O zinciri çıkarttı. Zaten direk kendimi yerde gördüm. 10 dakika rahat boğuştum. Ayağımı paramparça etti, diye düşündüm. Kafamı yere vurdum. Vücudumun her yerinde onun ısırık izlerini taşıyorum. Kabus gibi bir olay yaşadım. Esnafın vurmalarına rağmen bırakmıyor” dedi.

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''ÖLÜM BANA ÇOK YAKINDI''

Kendine saldıran köpek ile 10 dakika boğuştuğunu söyleyen Akçayır, “İnatçı, vurmalarına rağmen beni paramparça edecek hale getirdi ayağımı. Platinli bir ayağım vardı yani ona rağmen korkudan ne diyeceğimi bilemedim, gözyaşlarına boğuldum. Sonra köpeğin sahibi kaçtı. Köpek ortadan kayboldu, çünkü herkesin derdi ben oldum. Beni kurtarma çabası, müdahale etmeye çalışıyorum. Elimi kapabilir diye müdahale edemiyorum. Ayağımı kaptırdım. Allah'tan bir fırsat buldum, kalktım bu sefer sırtımdan yani boğuştum. 10 dakika net boğuştum. Olay böyle. Samimiyetle söyleyebilirim gerçekten ölüm bana o kadar değildi. Çok yakındı. Resmen ensemde Azrail’in nefesini hissediyordum. Oradaki insanlar bana çaba gösterdi. Yani hayatta kalmam için çaba gösterdiler. Zamanla yarıştılar. Daha fazlası olabilirdi, daha kötü şeyler yaşayabilirdim. Ölebilirdim açık ve net. Psikolojik olarak çöküntüdeyim” şeklinde konuştu.

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''SİZİN VASITANIZLA ŞİKAYETÇİYİM''

Akçayır, şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Ben de bir hayvan severim ama hayvan sevgisinin karşılığı bu olmamalı. Şöyle söyleyeyim açık ve net konuşmak gerekirse sizin vasıtanızla da söylemek istiyorum. Ben bu şahıstan, tanımadığım bu şahıstan şikayetçiyim maddi manevi. Dışarıda kalıyormuş, kağıtçıymış benim problemim değil. Bugün bana olur yarın küçük bir çocuğa olur. Polis abiler ve devletimiz sizin vasıtanızla görürse, ben kalkamıyorum, yürüyemiyorum, müracaat edemiyorum karakola ama tabi ki de sözlü olarak sizin vasıtanızla şikayetçi olduğumu beyan etmek istiyorum. Köpekten nasıl kurtuldum? Videoda da göründüğü gibi köpeğe çok sağlam vurdular. İnsanların çok sağlam vurmasına rağmen dişlerinin etinin ayağımda olduğunu hissettim. Yani kitlemişti beni. Bir boşluk vurdu biri arkasını döner dönmez ben havaya kalktım sonra yere düştüm bu sefer sırt tarafımdan ısırdı. Oradan uzaklaştı köpekte korkmuştu onca maruz kaldı şiddete yani kurtulduk sonuçta hayal gibi bir andı kabustu” diye konuştu.

(İHA)

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