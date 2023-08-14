Beyonce'ye bir bakan bir daha baktı! Herkes çıplak sandı

Solo turnesi Rönesans ile peş peşe konserler veren Beyonce, konserlerindeki performansı kadar seçtiği sahne kıyafetleriyle de övgü topluyor. Dünya turnesi kapsamında geçen ay ABD'nin Louisville şehrindeki konserinde ünlü şarkıcı Türk tasarımcının kıyafetiyle sahneye çıkmıştı.

Ünlü yıldız, performansı esnasında tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa'nın imzasını taşıyan bir kıyafet seçmişti.

Turnesine devam eden Beyonce cumartesi günü Atlanta'da sahneye çıktı. Şarkıcı her kıvrımına yapışan gümüş payet süslemeli seksi korsesiyle sahneye çıkarken olağanüstü görünüyordu.

Üç çocuk annesi sanatçı, 315 milyon Instagram takipçisiyle cüretkar görünümüyle çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi ve bir video paylaştı.



Efsane isim herkesin ilk bakışta çıplak sandığı fiziğini paylaşarak hayranlarından tam not aldı ve 'mükemmellik' olarak tanımladığı çarpıcı kıyafetini övgü yağdı.

