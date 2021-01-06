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Beyrut: Patlamada zarar gören sanat eserleri 'restore edilmeden' sergileniyor

06.01.2021 17:49 | Son Güncelleme:
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Beyrut: Patlamada zarar gören sanat eserleri 'restore edilmeden' sergileniyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ağustos 2020'de gerçekleşen patlamada galeri ve müzelerle birlikte onlar içinde yer alan sanat eserleri de zarar gördü. Zarar gören bu sanat eserleri "Yaralı Sanat" isimli sergi ile 16 Aralık'ta sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ağustos 2020'de gerçekleşen patlamada galeri ve müzelerle birlikte onlar içinde yer alan sanat eserleri de zarar gördü.

Zarar gören bu sanat eserleri "Yaralı Sanat" isimli sergi ile 16 Aralık'ta sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

16 Ocak tarihine kadar kendisi de patlamada zarar görmüş Villa Audi'de ziyaret edilebilecek olan serginin küratörlüğünü Jean-Louis Mainguy üstlendi.

Lübnanlı şair ve yazarlardan alıntıların yer aldığı küçük odalarda sergilenen her eser taşıdıkları hasarlarla dikkat çekiyor.

Mainguy, serginin fikri için, "Fikir, sanat eserini, dokunmadan yeniden inşa etmekti; müzikle, ışıkla, Lübnan şiiri ve edebiyatıyla..." diyor.

'Çalışamadım, düşünemedim; hiçbir şey yaratamadım'

Nayla Romanos Iliya'ya ait "Darmaduman Aşk" isimli heykeli de, patlamanın yaşandığı limana birkaç yüz metrelik mesafede yer alan beş yıldızlı Le Gray Hotel'in lobisinde idi.

Patlama binaya da, heykele de ağır bir hasar verdi ve kendi deyimiyle Iliya'nın da "komaya girmesine" sebep oldu:

"Çalışamadım, düşünemedim. Hiçbir şey yaratamadım. Başa çıkamayacağım kadar fazlaydı her şey."

Banque Bemo ve Audi Vakfı sponsorluğunda düzenlenen sergide patlamadan bu yana yapılmış bazı sanat eserleri de var. İngiliz ressam Tom Young'a ait, yırtılmış kanvası kabaca dikilen eser de buna dahil.

İtalyan ressam Guido Reni'nin 17'nci yüzyılda yaptığı Yuhanna portresi de patlama esnasında hasar gören eserler arasında.

Resmin patlayan orta bölgesine, projeksiyonla Yuhanna'nın başka tarihsel tasvirleri yansıtılıyor.

Küratör Mainguy, "Neden restore etmemiz gerekiyor ki?" diye soruyor.

Yaralarla neden yaşanılamadığını sorgulayan Mainguy, "Neden unutmak zorundayız? Ve günlük hayatımızda bu yarayla yaşamak için ne kadar ileri gitmemiz gerekiyor?" diyor.

Şehrin karşı karşıya kaldığı ekonomik krizin tüm bu estetik meselelere göre çok daha mühim olduğunun altını çizen Mainguy, bu durumu, "Bunlar bizim sorduğumuz sorular ve enstalasyondaki tüm eserler de onları cevabı" sözleriyle ifade ediyor.

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