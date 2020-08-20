Beyşehir Gölü’nde yetişen nilüferler görsel şölen oluşturuyor

Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüzölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ise 3 plaj yer alıyor. Gölün yaklaşık 8 bin metrekarelik bölümünde ise nilüfer çiçekleri yetişiyor. Beyşehir Gölü üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor. Nilüferler ziyaretçileri hayran bırakıyor. Balıkçıların keşfettiği bölgeye ulaşım ise balıkçı tekneleriyle sağlanıyor.

Gölde balıkçılık yapan, aynı zamanda Beyşehir Fotoğraf Kulübü yöneticisi olan İbrahim Erdoğan, "Burası çocukluğumuzdan beri olan bir yer. Her sene mayıs ve ağustos aylarında açan bir çiçek ve senede 3- 4 ay görsel bir şölen sunuyor. Biz balıkçılar buradan devamlı balık avına gittiğimiz için devamlı denk geliyoruz ve izleme imkanımız oluyor. Biz burayı fotoğraf kulübü ve turizm derneği olarak birkaç arkadaş ziyaret ettik. Burayı fotoğrafladık ve görselleri sosyal medyada paylaştık. Bu görsellere ilgi duyanlar, fotoğrafçılar, doğa meraklıları bizim limana geldiler, görmek istiyorlardı, biz de elimizden geldiği kadarıyla teknemizle yardımcı olmaya çalıştık. Fotoğrafladılar, çok güzel izlenimlerle buradan ayrıldılar. Gerçekten burası doğa harikası güzel bir yer. Biz balıkçılar olarak bize sıradan geliyor her gün gördüğümüz için ama dışarıdan bakıldığı zaman hakikaten doğa harikası, korunması gereken güzel görsel bir şölen. Herkesi de buraya davet ediyoruz, gelsinler buradaki görsel şöleni nilüfer çiçeğini görsünler" dedi.