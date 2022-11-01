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Biberiye çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Biberiye çayı nasıl yapılır ve demlenir?

01.11.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem lezzetleri hem de insan sağlığına olan faydaları ile bitki çayları özellikle kış aylarında çok talep görür. Her bitkinin kendisinden ya da yapraklarından yapılan bitki çayları farklı hastalıkların tedavilerinde de kullanılır. Biberiye çayı da insan sağlığı için faydalı bir bitki çayıdır. İçerdiği vitaminlerin çeşitliği ile ağrılardan nefes sıkıntılarına birçok konuda faydalı olan biberiye çayı nasıl demlenir?

Biberiye çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Biberiye çayı nasıl yapılır ve demlenir?

İçindekiler

  • Biberiye çayı ne işe yarar?
  • Biberiye çayı nasıl yapılır?
  • Biberiye çayı zayıflatır mı?
  • Biberiye çayı adet söktürür mü?

Bulunması en kolay bitkilerden biri de biberiyedir. Bu bitkinin yapraklarından yapılan çay insan bedenindeki birçok organa faydalıdır. Çay olarak hazırlanırken oluşturduğu buharla bile şifa dağıtır. Buhar banyosu yöntemi ile uygulama yapıldığı zaman üst solunum yollarını açar. Antiseptik özelliği bulunur. Bu sayede ağız ve diş sağlığı için de faydalıdır. Boğazda ve ağızda oluşabilecek yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca buhar banyosu yöntemi ile baş ağrılarını giderir ve solunum yollarına iyi gelir. Kaynatılırken buharı solunduğu zaman nefes açıcı özelliği de vardır. Hazımsızlığı giderir. Mide bulantılarından kurtarıcı etkisi de vardır. Mide ağrısını dindiren biberiye çayı neye iyi gelir?

Biberiye çayı ne işe yarar?

Biberiye bitkisi içerdiği C vitamini ile çok güçlü antioksidan kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkisi de vardır. Sindirim sisteminin sağlıklı ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Biberiye bitkisi özellikle et yemeklerine verdiği lezzet ile de bilinir ancak çayı birçok derde şifadır. Gün içinde bir bardak tüketimi gerçekleştirildiğinde ağrılardan bulantılara birçok sıkıntının çözümünde yardımcı olur. Birkaç dakika içinde kolayca hazırlanabilen biberiye çayı faydaları:

  • Sindirime yardımcı olur, hazımsızlık ve kabızlık sorunlarını giderir.
  • Hafızayı güçlendirir, odaklanma problemlerine çaredir.
  • Baş ağrısını giderir. Migreni olanlara uzmanlar tarafından tavsiye edilir.
  • Regl döneminde yaşanan ağrıları gidermeye yardımcı olur, adet söktürür.
  • Ödem atmaya yardımcı olur.
  • Vücuda yardımcı olan yararlı bağırsak bakterilerinin artmasını sağlar.
  • Ağız ve diş sağlığını koruyucu etkisi ile ağızda oluşan yaraların iyileşmesini sağlar.
  • Kanser tedavisine yardımcı olur. Özellikle meme kanserinin riskini azaltır.
  • Kabızlığı giderir.
  • Buhar banyosu yapıldığında burun tıkanıklıklarını açar.
  • İdrar söktürücü özelliği bulunur.
  • Bağırsak hareketlerini düzenleyici etkisi vardır.
  • Mide ağrılarını giderir.

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Uzman bir doktora danışılarak kullanılmalıdır. Günde bir fincandan fazla tüketilmesi zararlı olabilir. Özellikle anne adayları, kronik hastalıkları bulunanlar, düzenli ilaç kullanan kişiler ve alerjik bünyeleri olanlar başta gelmek üzere olası yan etkileri bulunabilir. Epilepsi hastalığına sahip olan kişiler bu çayı tüketmelidirler. Aksi takdirde hastalığın krizleri tetiklenebilir. Aşırı tüketimi de zehirlenmeye sebep olur.

Biberiye çayı nasıl yapılır?

Biberiye çayı hazırlamak son derece kolaydır. Kaynar su içine atılarak demlemeye bırakılır. Su ile birlikte kaynatılması önerilmez, aksi takdirde sahip olduğu vitaminler ve faydaları yok olur. Süzüldükten sonra birkaç dakika içinde tüketilmelidir. Arzuya göre içmeden önce içine limon da dilimlenebilir. Bal ekleyerek içimi de mümkündür. Biberiye çayı tarifi için gerekli olan malzemeler şu şekildedir:

  • Aktarlardan kolayca bulunabilecek olan biberiye bitkisi
  • Bir su bardağı temiz içme suyu
  • Arzuya göre limon ve bir çay kaşığı bal

Biberiye çayı nasıl demlenir?

Kaynar suyun içine atılan biberiye birkaç dakika bekledikten sonra süzülerek tüketilmelidir. Aşırı tüketimden kaçılmalıdır. Her gıda ürününde olduğu gibi biberiye bitkisinin aşırı tüketimi de zehirlenmeye sebep olabilir. Bir su bardağı temiz içme suyuna kaynadıktan sonra bir dal biberiye yaprağı atılarak demlenir. Su ile birlikte kaynatılmaması gereken bitkilerden biridir. Biberiye çayı tarifi şu şekildedir:

  • Temiz içme suyu bir cezvede kaynatılır.
  • Biberiye bitkisi kaynayan suyun içine atılır.
  • En fazla on beş dakika boyunca bekletilerek demlenir.
  • Süzgeç yardımı ile süzülür.
  • Arzuya göre limon ve bal eklenerek tüketilir.

Biberiye çayı zayıflatır mı?

Hiçbir gıda ürünü direkt olarak zayıflatıcı etkiye sahip değildir. Ancak kilo vermeye yardımcı ürünler vardır. Biberiye de çay olarak tüketildiği zaman kilo vermeyi hızlandırıcı etki sağlar. Bağırsakları çalıştırır, metabolizmayı harekete geçirir. Kilo alımını önlemek için tüketilebilir.

Biberiye çayı adet söktürür mü?

Biberiye bitkisi ve bu bitkiden yapılan biberiye çayı regl dönemi için de sıkça tercih edilir. Bu dönemde yaşanan ağrıların hafiflemesinde yardımcı olur. Ayrıca adet söktürücü özelliği de bulunur.

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