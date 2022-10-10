Ekinezya çayı faydaları nelerdir? Ekinezya çayı nasıl yapılır?

Tüm bitkiler farklı konularda insan bedenine çeşitli açılardan fayda sağlar. Ekinezya bitkisi de son derece faydalı bir bitkidir. Papatyagiller ailesinden olan ekinezya dünyada en çok Amerika'da görülür. Modern tıptaki yeri son derece değerlidir. Birçok ilacın yapımında etkin bir madde olarak kullanılmıştır. Ekinezya bitkisi çayı tüketildiği zaman insan bedenine büyük faydalar sağlar. Direnci arttırır bu nedenle özellikle kış aylarında en sık kullanılan bitkiler arasında yer alır. Enfeksiyonları önleyici etkisi de bulunur. Peki, ekinezya çayı neye iyi gelir?

Ekinezya çayı faydaları nelerdir?

Ekineza bitkisiyle yapılan çay, insan sağlığı üzerinde destekleyici bir etkiye sahiptir. Bağışıklıktan enfeksiyona kadar çoğu rahatsızlıkta destekleyici olarak kullanılabilir. Ekinezya bitkisinden yapılan çayın faydalarından bazıları şu şekildedir:

Bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır.

Soğuk algınlığı, grip ve nezlenin iyileşmesinde yardımcı olur.

Halsizliğe iyi gelir, yorgunluk hissini giderir.

Detoks özelliği vardır.

Her tür ağrının giderilmesinde yardımcı olur.

Migrenin baş düşmanları arasında yer alır.

Ülser ile savaşta destek olur.

Romatizma ağrılarının azaltılmasında destekçidir.

Üst solunum yollarındaki enfeksiyonları gidermeye yardımcı bir bitki çayıdır.

Gargara olarak uygulandığı zaman ağız yaralarını iyileştirmeye yardım eder.

Ağız kokusunu giderir.

Kronik öksürük ile mücadele eder.

Adet söktürücü özelliği vardır.

Ankisiyete ile mücadelede yardımcı olur.

Vajinal enfeksiyonların tedavi süreçlerinde yardımcı olur.

Soğuk kış günlerinde en çok tüketilen bitki çayları arasında ekinezya çayı yer alır. Bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır. Bu sebeple soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıkların önüne geçer. Ancak düzenli kullanım için mutlaka bir uzman yorumu almak gerekir. Ekinezya çayı nasıl yapılır?

Ekinezya çayı tarifi

Günde bir fincandan fazla içilmemesi önerilen ekinezya çayı hazırlamak için gerekli malzemeler şunlardır:

Bir iki çay kaşığı kurutulmuş ekinezya bitkisi (Aktarlardan kolaylıkla temin edilebilir.)

Bir bardak temiz içme suyu

İki damla limon suyu

Bu malzemeler kullanılarak yapılışı ise şu şekildedir:

Temiz içme suyu cezvede kaynatılır.

Kaynamış olan suya kurutulmuş ekinezya bitkisi atılır.

En fazla on dakika boyunca bekletilerek demlenir.

Bir süzgeç yardımı ile süzülür.

Süzülen ekinezya çayına iki damla limon suyu eklenir.

Tercih edenler tatlandırmak için çaya bal ekleyebilir.

Bekletmeden taze olarak içilmesi önerilir.

Arzu eden kişiler ekinezya çayına küçük bir parça zencefil, çubuk tarçın, papatya ya da adaçayı ekleyerek de tüketebilirler.

Ekinezya çayı nasıl demlenir?

Kaynatılmış olan temiz içme suyuna ekinezya bitkisi atılır. Birkaç dakika bekletilerek demlenir. Günde bir fincan ya da bir bardak tüketmek insan sağlığına son derece faydalıdır. Ancak düzenli kullanım için mutlaka uzman kişilere danışmak gerekir. Çünkü bazı bitkiler kişilerde alerjik reaksiyonlara ya da toksin etkilere neden olabilir.

Kaynatılmış olan suya atılarak demlenmelidir, suyla birlikte kaynatılması önerilmez. Ekinezya bitkisi suyla kaynatıldığı zaman etkilerini yitirebilir. Bu nedenle kaynatmadan, sıcak su içerisinde demlemek gerekir. On dakikadan fazla bekletilmemeli, demlenmemelidir. Süzüldükten hemen sonra taze olarak tüketilmesi gerekir.

Ekinezya çayı ne işe yarar?

Ekinezya bitkisi güvenilen bir yerden temin edilmelidir. Hamilelik durumunda doktor onayı olmadan içilmesi doğru değildir. 12 yaş ve üstünün tüketilmesi önerilir. Alerjik durumları olan kişiler için bazı yan etkileri görülebilir.

Ekinezya çayu bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığına iyi gelir.

Üst solunum yollar enfeksiyonlarını giderir.

Romatizma ağrıları, migren ağrıları gibi durumlarda faydalı etkileri vardır.

Sakinleştirici etkisi ile de ankisiyete bozukluklarına iyi gelir.

Egzama, sedef ve benzeri cilt hastalıklarına karşı tedavi edici etkisi de vardır.

Mikro organizmaların çoğalmasını engelleyicidir.

Ekinezya çayı gargara olarak da kullanılabilir. Ağız yaralarının iyileşmesini ve ağız sağlığını korumayı sağlar.

Halsizlik ve yorgunluk gibi durumlardan kurtulmaya yardımcı olur.

Böcek ısırıklarında tedavi yöntemi olarak kullanılır.

Ekinezya çayı zayıflatır mı?

Hiçbir gıda ürününün direkt olarak zayıflatma etkisi yoktur. Ancak kilo vermeye yardımcı olabilir. Papatyagiller ailesinin bir üyesi olan ekinezya bitkisi de çay olarak düzenli bir şekilde tüketildiği zaman kilo vermeye yardımcı özelliğe sahiptir. Metabolizmayı hızlandırır ve bağırsakları çalıştırır.

Ekinezya çayı adet söktürür mü?

Ekinezya bitkisinden yapılan çayın adet söktürücü etkisi bulunur. Regl dönemini çok sancılı geçiren kadınların tercihleri arasında yer alan bir bitki çayıdır. Bu dönemdeki ağrıların minimuma indirilmesine yardımcı olur.

