Ekinezya çayı faydaları nelerdir? Ekinezya çayı nasıl yapılır?

Tüm bitkiler farklı konularda insan bedenine çeşitli açılardan fayda sağlar. Ekinezya bitkisi de son derece faydalı bir bitkidir. Papatyagiller ailesinden olan ekinezya dünyada en çok Amerika'da görülür. Modern tıptaki yeri son derece değerlidir. Birçok ilacın yapımında etkin bir madde olarak kullanılmıştır. Ekinezya bitkisi çayı tüketildiği zaman insan bedenine büyük faydalar sağlar. Direnci arttırır bu nedenle özellikle kış aylarında en sık kullanılan bitkiler arasında yer alır. Enfeksiyonları önleyici etkisi de bulunur. Peki, ekinezya çayı neye iyi gelir?
Ekineza bitkisiyle yapılan çay, insan sağlığı üzerinde destekleyici bir etkiye sahiptir. Bağışıklıktan enfeksiyona kadar çoğu rahatsızlıkta destekleyici olarak kullanılabilir. Ekinezya bitkisinden yapılan çayın faydalarından bazıları şu şekildedir:
Soğuk kış günlerinde en çok tüketilen bitki çayları arasında ekinezya çayı yer alır. Bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır. Bu sebeple soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıkların önüne geçer. Ancak düzenli kullanım için mutlaka bir uzman yorumu almak gerekir. Ekinezya çayı nasıl yapılır?
Günde bir fincandan fazla içilmemesi önerilen ekinezya çayı hazırlamak için gerekli malzemeler şunlardır:
Bu malzemeler kullanılarak yapılışı ise şu şekildedir:
Arzu eden kişiler ekinezya çayına küçük bir parça zencefil, çubuk tarçın, papatya ya da adaçayı ekleyerek de tüketebilirler.
Kaynatılmış olan temiz içme suyuna ekinezya bitkisi atılır. Birkaç dakika bekletilerek demlenir. Günde bir fincan ya da bir bardak tüketmek insan sağlığına son derece faydalıdır. Ancak düzenli kullanım için mutlaka uzman kişilere danışmak gerekir. Çünkü bazı bitkiler kişilerde alerjik reaksiyonlara ya da toksin etkilere neden olabilir.
Kaynatılmış olan suya atılarak demlenmelidir, suyla birlikte kaynatılması önerilmez. Ekinezya bitkisi suyla kaynatıldığı zaman etkilerini yitirebilir. Bu nedenle kaynatmadan, sıcak su içerisinde demlemek gerekir. On dakikadan fazla bekletilmemeli, demlenmemelidir. Süzüldükten hemen sonra taze olarak tüketilmesi gerekir.
Ekinezya bitkisi güvenilen bir yerden temin edilmelidir. Hamilelik durumunda doktor onayı olmadan içilmesi doğru değildir. 12 yaş ve üstünün tüketilmesi önerilir. Alerjik durumları olan kişiler için bazı yan etkileri görülebilir.
Hiçbir gıda ürününün direkt olarak zayıflatma etkisi yoktur. Ancak kilo vermeye yardımcı olabilir. Papatyagiller ailesinin bir üyesi olan ekinezya bitkisi de çay olarak düzenli bir şekilde tüketildiği zaman kilo vermeye yardımcı özelliğe sahiptir. Metabolizmayı hızlandırır ve bağırsakları çalıştırır.
Ekinezya bitkisinden yapılan çayın adet söktürücü etkisi bulunur. Regl dönemini çok sancılı geçiren kadınların tercihleri arasında yer alan bir bitki çayıdır. Bu dönemdeki ağrıların minimuma indirilmesine yardımcı olur.
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