Mor reyhan çayı faydaları nelerdir? Mor reyhan çayı nasıl yapılır?

Kötü huylu hücrelerin oluşumunu önleyebilen ve kilo verme sürecinde aktif bir rol oynadığı belirtilen mor reyhan çayının, gribal enfeksiyonlarla savaşan şifalı bir içecektir. Doğru şekilde ve doğru miktarda tüketildiğinde çeşitli hastalıkların tedavisinde destekleyici etken olarak kullanılabilir. Omega-3, A vitamini ve kalsiyum açısından zengin bir bitki çayıdır. Mor reyhan çayı sindirim ve bağışıklık sisteminin yanı sıra göz ve cilt sağlığına da fayda sağlar. Lezzetli bir içecek olan mor reyhan çayı, vücuda enerji verdiği için düzenli olarak tüketilebilir. Ancak düzenli tüketimde mutlaka doktor tavsiyesi ve önerisi almak gerekir. Pek çok faydası olan mor reyhan çayı ne işe yarar?

Mor reyhan çayı faydaları nelerdir?

Mor reyhan çayı içerdiği magnezyum, demir, kalsiyum ve Omega-3 sayesinde vücuda birçok faydasının bulunduğu bilinir. Alternatip tıpta önemli yer tutan içeceklerden birisidir. Düzenli tüketildiği zaman bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde rol oynayan mor reyhan çayının vücudu daha zinde bir hâle getirir. Birçok hastalığın tedavisinde destekleyici besin olarak tercih edilen mor reyhan çayı, ödem atma sürecini de olumlu etkiler. Özellikle diyet ve detoks listelerinin vazgeçilmez üyelerinden olan mor reyhan çayının iyi geldiği durumlar:

Metabolizmayı güçlendirir.

Bağırsakların düzgün çalışmasını ve sindirim sistemi sağlığını destekler.

Anti-inflamatuar özelliği sayesinde inflamasyonu azaltır ve ödem attırır.

Sigarayı bırakma sürecinde olumlu etkileri olduğu bilinir.

Ağız ve diş sağlığını destekler.

Cilt ve saç sağlığını destekler.

Vücudu rahatlattığı gibi kişilere enerji verir, halsizliği giderir.

Mide sağlığını olumlu yönde etkiler.

İçerdiği değerli mineraller sayesinde böbreklerin çalışmasını düzenler.

Göz sağlığı bakımından önemli bir içecektir.

Karaciğer dostudur.

Mor reyhan çayı nasıl yapılır?

Taptaze mor reyhan bitkisinin yaprakları ile kolaylıkla hazırlanabilen mor reyhan çayı, yeterli süre boyunca demlendiği zaman faydalarından yararlanılabilen bir içecektir. 10 dakikada demlenebilen mor reyhan çayı tarifi için genellikle kurutulmuş mor reyhan yaprakları tercih edilir. Bir demet mor reyhan yaprağı ve 10 litre su, mor reyhan çayı tarifi için gerekli malzemelerdir. Peki, mor reyhan çayı nasıl demlenir?

Bir demet mor reyhan yaprakları güzelce yıkanır.

Bir tencereye 8 bardak içme suyu ve yıkanan mor reyhanlar eklenerek kaynatılır.

Ayrı bir kapta 2 bardak kadar suya arzuya göre az miktarda karanfil ve tarçın eklenir ve kaynatılır.

Kaynayan mor reyhan suyuna, kaynatılmış karanfil ve tarçın karışımı eklenir.

Yaklaşık 10 dakika boyunca demlenmesi için beklenir.

Demlenen çay süzüldükten sonra isteğe bağlı olarak limon ile tatlandırılarak tüketilebilmektedir.

Mor reyhan çayı neye iyi gelir?

Vücudu birçok açıdan olumlu etkilediği belirtilen şifalı mor reyhan çayı, içerdiği değerli vitamin ve mineraller ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu faydalı içecek özellikle kilo verme ve ödem atma sürecinde olumlu etkiler gösterir. Ayrıca mor reyhan çayı bazı kronik hastalıkların tedavisinde de sıkça tercih edilir. Mor reyhan çayının düzenli tüketilmesi ve herhangi bir hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilmesi için mutlaka doktor kontrolü ve onayı alınması gerekir. Aksi takdirde bitki çayları vücutta toksin etkiler ya da alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Mor reyhan çayının oluşumunu önlediği ve iyi geldiği düşünülen hastalıklar:

Sindirim sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasında rol oynar.

Gazımsızlık, ishal ve bağırsak iltihaplanması gibi sorunları önler.

Vücuda enerji verir, stres ve halsizlik gibi problemleri giderir.

Mide bulantısı, gastrit ve reflü gibi sağlık sorunlarının tedavisinde etkin bir rol oynar.

Kötü kolesterol seviyesini de düşürdüğü bilinir.

Grip, kuru öksürük, ateş, soğuk algınlığı ve migren ağrısı gibi problemlere iyi gelir.

Düşük kan şekerine iyi gelir.

Baş dönmesini engeller.

Ağız kokusunun giderir.

Cilt problemlerinin önlenmesinde ve azaltılmasında rol oynar.

Anti-kanser özelliği göstererek kötü huylu hücrelerin oluşum riskini minimuma indirdiği bilinmektedir.

Mor reyhan çayı adet söktürür mü?

Kan akışını hızlandırarak adet söktürücü bir özellik gösterebilen mor reyhan çayı, regl döneminde oluşabilen ağrıyı da azaltabilmektedir. Ancak bu içeceğin doğrudan adet söktürdüğüne veya regl döneminin düzenli olmasını sağladığına yönelik bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Dolayısıyla adet düzensizliği yaşayan kişilere, mor reyhan çayı tüketmeden önce mutlaka bir uzmana başvurmaları önerilmektedir.

Mor reyhan çayı zayıflatır mı?

Ödem attırıcı özelliği ile meşhur olan mor reyhan çayının zayıflamak isteyen kişiler tarafından tüketilen popüler bir içecektir. Ancak mor reyhan çayının direkt olarak kilo verdirdiğinin söylenmesi doğru değildir. Bu şifalı içecek, metabolizmayı hızlandırarak ve idrar söktürücü özellik göstererek kilo verme sürecine katkıda bulunabilir.



