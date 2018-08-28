Bıçakladığı kişiyi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşildere köy yolunda karşılaşan araçlar, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında kovalamaca başladı. İki araç Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan jandarma uygulama noktasına 500 metre kala ana yol üzerinde biri diğerinin önünü kesti.
BIÇAKLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Araçlardan inen Mehmet S. ile Yusuf Koçaker, arkadaşlarının gözü önünde bıçakla birbirlerine saldırdı. Mehmet S. (23), bıçakla Yusuf Koçaker’i (30), kolundan ve göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Koçaker, kanlar içinde yere yığıldı.
SUNİ TENEFFÜS YAPTI
Yoldan geçmekte olan vatandaşların kaza var ihbarı üzerine olay yerine gelen uygulama noktasındaki jandarma ekibi, bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını görerek sağlık ekibi istedi. Kalbi duran Koçaker’e uygulama noktasında görevli bir Astsubay Başçavuş kalp masajı yaparken, Koçaker’i bıçaklayan katil zanlısı Mehmet S. de şahsın ölmemesi için suni teneffüs yaptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Katil zanlısı Mehmet S., gelen ambulansla da bıçakladığı Koçaker’in başında hastaneye kadar gitti. Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Koçaker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma katil zanlısı şahısla birlikte her iki araçta bulunan 1’i kadın 6 kişiyi gözaltına aldı.
Bu arada Mehmet S’nin Karaman Devlet Hastanesi’nde memur olarak çalıştığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA / AA)
Suriye ordusu, İdlib’i üç taraftan da kuşattı
Son dakika! Feribotta kamyon devrildi
ABD tehdit savurdu! O sırada Putin
TRT pazar günleri yayınladığı kovboy filmi kuşağını (Western Kuşağı) kaldırdı!
Esenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunç
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'CHP-HDP ittifakı' iddialarına yanıt
İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum