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Bihter setinde Farah Zeynep Abdullah kaprisi herkesi yıldırdı! Hande Ataizi geri adım atmadı...

20.10.2023 13:42 | Son Güncelleme:
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Bihter filminde başrolde olan Farah Zeynep Abdullah'ın, Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Hande Ataizi'yle arasının gerildiği gündemdeydi. 2. Sayfa'da yer alan iddiaya göre Farah Zeynep'in kaprisleri yüzünden tüm set bıktı ve ortam gerildi.

Bihter setinde Farah Zeynep Abdullah kaprisi herkesi yıldırdı! Hande Ataizi geri adım atmadı...

Farah Zeynep Abdullah’ın filme adını veren Bihter rolünü üstlendiği filmde yer alan Hande Ataizi daha önce beğendiğini söylediği oyuncuyla arası bozuldu. Farah Zeynep Abdullah ve Hande Ataizi arasında sette başlayan gerilim gündeme de geldi.

Hande Ataizi "Hiç kimseyle sorunum yok" dese de 2. Sayfa'nın haberine göre; sette büyük bir gerilim oldu. İddiaya göre; Farah Zeynep Abdullah sette herkesle kavgalıydı. Senaryoya müdahale eden ve "Ben bunu oynamam" diyerek setin 2 saat durmasına sebep olan oyuncu Hande Ataizi ile sahnelerinde de pas vermiyordu.

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Ataizi bu durumu dile getirdiğinde sette kıyamet koptu. Set durma noktasına geldi ve iddialara göre Farah Zeynep Abdullah zor ikna edildi. Set bitiminde ekip oyuncuyu engelledi.

Hande Ataizi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Olduysa işle ilgilidir sorun benim kimseyle aramda bir problem yok" demişti.

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