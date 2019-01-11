HABER

BİK 1 Temmuz'a kadar "borcu yoktur" belgesi aramayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 13:13 | Son Güncelleme

BİK 1 Temmuz'a kadar "borcu yoktur" belgesi aramayacak

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu'nun (BİK) görev alanındaki gazetelerden 1 Temmuz 2019'a "borcu yoktur" belgesi aramayacağı bildirildi.

BİK'ten yapılan açıklamada, gazetelere yapılan resmi ilan yayım bedellerinin ödenmesinde, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranmasına ve varsa vergi borçlarının kesilerek, ilgili vergi dairesine aktarılmasına dair 6183 sayılı kanunun ilgili madde değişikliğinin uygulanmasının, Hazine ve Maliye Bakanlığının kararı ile 1 Temmuz 2019'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinde 23 Aralık 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 1 Ocak 2018'den itibaren hak sahiplerine yapacakları ödemelerde, vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair belge isteme zorunluluğunun getirilmişti. Ancak yerel gazetelerin bu yeni uygulamaya uyum sağlayabilmeleri amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından söz konusu belge isteme zorunluluğu 1 Ocak 2019'a ertelenmişti."

BİK'e intikal eden yazıda, gazetelerin uygulamaya henüz uyum sağlayamadığının belirtildiği ifade edilen açıklamada, "Basın İlan Kurumu tarafından gazetelere yapılan ödemeler sırasında hak sahiplerinden vergi dairelerine vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılarak kesinti yapılmasına ilişkin tatbikatın, 1 Temmuz 2019'da başlatılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir." denildi.

Buna göre BİK'in, 1 Temmuz'dan itibaren gazetelere yapacağı ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aramaya başlayacağı kaydedildi.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Silivri'de deniz kahverengi oldu, balıkçı tekneleri zarar gördüSilivri'de deniz kahverengi oldu, balıkçı tekneleri zarar gördü
Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacakEdirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"borcu yoktur" belgesi basın ilan kurumu gazete

En Çok Okunan Haberler

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Artvin'de nefes kesen anlar

Artvin'de nefes kesen anlar

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Uludağ'da belediye ekipleri bu kez sokak hayvanları için harekete geçti

Uludağ'da yürek yakan kare

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika tahmini! Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.