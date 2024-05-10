Almanya'da Tesla gerginliği! Genişleme planına tepki gösteren grup fabrika sahasına girdi

Bölge polisinden yapılan açıklamaya göre, Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikası "Giga Berlin" yakınlarında toplanan protestocular, polis barikatını aşarak fabrikanın bulunduğu alana ulaştı.

DEMİR YOLU ULAŞIMINI ENGELLEDİLER

Binayı koruma altına alan polis, bazıları maskeli olan protestocuların yapıya girmesine izin vermedi. Bölgedeki otoyol çıkışları kapatıldı, göstericilerin demir yolu raylarının üzerine oturması nedeniyle bölge demir yolu ulaşımı engellendi.

İklim aktivistleri, şubat ayından bu yana ağaç evlerden oluşan bir kampta Tesla fabrikasının genişletilmesi ve ormanların yok edilmesine karşı protesto gösterileri düzenliyordu.

Protestocular, politikacılardan, vatandaşların tesisin genişletilmesine karşı kullandıkları oylara saygı gösterilmesini, oylama sonucunun uygulanmasını talep etti.



Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, bölgedeki içme suyu alanlarının korunmasını istiyor.

100 HEKTARLIK ALANDAKİ AĞAÇLARIN KESİLECEĞİ İDDİASI

"Giga Berlin" olarak anılan fabrikada, batarya, güç aktarma organları ve araç üretimi yapılıyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, 300 hektar alanda kurulu fabrikanın yanına tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ve çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor.

Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor. Tesisin yoğun su kullanımı, son 5 yılda kuraklığın vurduğu bölgede yaşayanlar için sıkıntı yaratırken, genişleme planının "su koruma bölgesi"ni de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Grünheide'de şubatta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmıştı. İlk fabrika alanı için 92 hektarda ağaç kesimi yapılmış, bu durum çevrecilerin ve Alman kamuoyunun tepkisine neden olmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





