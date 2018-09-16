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BİK Yönetmeliği'nde değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 11:11 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu (BİK) "Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği"nde değişikliğe gidildi - Buna göre, yaygın gazeteler ile yayın yeri İstanbul, Ankara ve İzmir olan gazetelerin asgari kadrolarında bir sorumlu müdür, bir sayfa editörü, bir haber müdürü, altı muhabir ve iki yazar bulundurmaları zorunlu olacak - Yayın yeri İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışında, kurum şubesi bulunan diğer illerdeki gazetelerin asgari kadrolarında da bir sorumlu müdür, bir sayfa editörü, üç muhabir ve bir yazar bulundurmaları zorunluluğu getirildi

Basın İlan Kurumu (BİK) "Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği"nde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, KOSGEB Genel Destek Programı Uygulama Esasları uyarınca Nitelikli Eleman İstihdam Destek Programından yararlanan gazeteler, en fazla iki kişi olmak kaydıyla aynı program kapsamında istihdam ettikleri kişileri bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen nitelikleri taşımasalar dahi asgari fikir işçileri kadrosunda çalıştırabilecek.

Gazetelerin her yayın gününe ait her bir nüshasının, son nokta-tali bayilerdeki satış fiyatı katma değer vergisi dahil 25 kuruştan daha az; bayilere ödenecek komisyon ücreti toplamı ise üzerinde yazılı meblağın yüzde 40'ından daha fazla olamayacak.

- Asgari kadrolarda değişiklik

Öte yandan, yönetmelikte yapılan değişiklikle, yaygın gazeteler ile yayın yeri İstanbul, Ankara ve İzmir olan gazetelerin asgari kadrolarında, bir sorumlu müdür (yazı işleri müdürü), bir sayfa editörü (görsel yönetmen veya sayfa sekreteri), bir haber müdürü (istihbarat şefi), altı muhabir ve iki yazar bulundurmaları zorunlu olacak.

Yayın yeri İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışında, Kurum şubesi bulunan diğer illerdeki gazetelerin asgari kadrolarında, bir sorumlu müdür (yazı işleri müdürü), bir sayfa editörü (görsel yönetmen veya sayfa sekreteri), üç muhabir ve bir yazar bulundurmaları zorunluluğu getirildi.

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