Bikini giydiği için uçuştan men edildi! "İyi bir nedenim vardı" dedi ama kimse kabul etmedi... Sosyal medyadan tepki çekti

Sosyal medyada Kine-Chan adıyla bilinen sosyal medya fenomeni kıyafetinin havayolu kurallarına uygun olmadığının dile getirilmesi üzerine uçuştan men edildi. Brezilya'nın güneyindeki Navegantes Havalimanı'nda meydana gelen olaya fenomen isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Chan, bikini ve mavi perukla uçağa binmek istemesinin reddedilmesi üzerine personele kendisini "iyi bir nedenim var" diyerek açıklamaya çalıştı. Fenomen isim popüler anime dizisi "Cyberpunk: Edgerunners"daki Rebecca karakteri gibi giyindiğini ve bir cosplay kongresine doğru yola çıktığını iddia etti.

Instagram'da 670.000'den fazla takipçisi olan Kine-Chan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iki havayolu yetkilisiyle konuştuğu ve havalimanında gezindiği anları paylaştı.

Uçuş için kongrede giymeyi planladığı kıyafetini seçtiğini belirten Chan, "Geç kalabileceğimi zaten biliyordum, bu yüzden zaman kaybetmemek ve doğrudan hedefime gidebilmek için giyindim. Kıyafetimi değiştirmem gerektiği söylendi. Çünkü üzerimdekilerin uygun olmadığı belirtildi" dedi.