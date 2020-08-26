Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor

Lezzetli keklerden makarna salatalarına dek birçok yemek tarifi paylaşan Teksaslı Ruby mutfak önlüğü hariç bir şey giymiyor. Tarif videolarıyla binlerce hayranının ilgisini çeken Ruby stratejik yerlere yerleştirdiği emojileri, vücudunu kapatmak için kullanıyor.

Ortalama olarak iki dakika uzunluğunda olan videolarının bazıları 900 binin üzerinde izlenme alıyor. Hayranları ise genelde Ruby’nin videoları altına bıraktığı yorumlarda videoyu baştan sona izlediğini, ancak yemek pişirmediklerini belirten yorumlar bırakıyor.

Ruby’nin 450 binin üzerinde takipçisi var.

Videolarının “seksi, mizahi ve olumlu” olduğunu düşünen Ruby, Daily Star’a yaptığı açıklamada “İnsanlara yemek pişirmeleri için büyük bir motivasyon oluyor. Takipçilerimin çoğunluğu sağlıklı tarifler izlemek için geliyor ve güldükleri için kalıyor. Yemek videoları çekmeyi seviyorum” dedi.

Ruby, tatlıdan ekşiye her türlü yiyeceği pişiriyor.



Ruby, içeriklerine abone olan hayranlarından ciddi bir gelir elde ediyor. Tariflerin maliyeti ise 22 TL (3 dolar) ila 150 TL (20 dolar) arasında değişiyor. Ruby, 370 TL (50 dolar) ila 930 TL (125 dolar) arasında değişen premium paketler karşılığında kişiselleştirilmiş videolar üreterek YouTube üzerinden binlerce lira kazanıyor.

