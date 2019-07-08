Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan, '3. Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Programı İstişare Toplantısı'na katıldı.

Okmeydanı'nda bulunan Okçular Vakfı'ndan düzenlenen toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, “Türkiye'de az çok okçuluğu bilen kime sorarsanız, bu tarihi tekkenin okçuluk için ne kadar önemli olduğunu size muhakkak söyleyeceklerdir. Okçular Vakfı, geçtiğimiz 6 yılda Türkiye'de okçuluğun ciddi bir sıçrama yapmasına vesile oldu. Biz bütün başarının kaynağıyız iddiasında elbette değiliz. Ama okçuluğa ilgi çekmekte, daha çok insanın okçuluğa yönlenmesini sağlamakta, okçuluğun bir takım sistemsel sorunlarını çözmede öncülük ettiğimizi söylemeliyiz. Okçular vakfımızın sporcuları, yurt içi, yurt dışında müsabakalara katılmaya devam ediyorlar. Türkiye'de sadece okçuluk alanında değil, diğer spor dallarına örnek olacak bir yapılanmayı Okçular Vakfı kurmuştur" diye konuştu.

“DOĞRU BİLDİĞİMİZ İŞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bilal Erdoğan, “Maalesef işin içinde ben olduğum için muhtemelen bu işlere sağduyu ile selim bir akılla yaklaşmadan ön yargıyla insanların bir takım ithamlarda bulunduğunu, iftira attığını biliyoruz. Ama biz burada doğru bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, “Okçular Vakfı kurulduğundan bu yana Türkiye'de okçuluk lisanslı sporcu ve kulüp olarak 4 katına büyüdüyse, uluslararası müsabakalarda madalya sayımız 5 katına kadar büyüdüyse, bunda muhakkak bizim katkımız oldu. Bunu da sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin okçulukta madalyayla buluşması olacak" ifadelerini kullandı.