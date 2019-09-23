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Bildiğiniz temizlik ürünlerini unutun! Takma diş temizleme tabletini elinizin altndan ayırmacaksınız

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 23.09.2019 09:45 | Son Güncelleme

Günümüzde birçok temizlik ürünü alma imkanımız olsa da yine de farklı olanı deneme fikrinden vazgeçemiyoruz. Diş macununun halıdaki lekeleri ya da ayakkabıları beyazlattığını daha önce duymuştuk. Peki takma diş temizleme tabletinin neler yapabileceğini biliyor muydunuz? Eğer evinizde diş temizleme tableti varsa kullanabilir ya da yoksa hemen temin edebilirsiniz. Çünkü bu tabletler bildiğimiz temizlik ürünlerinden daha hesaplı. İşte başlıyoruz!

Temizlik yapmak bazılarına rahatlıcı bir hareket gelirken, bazıları için düşüncesi bile kabus gibi gelebiliyor. Özellikle nasıl temizleneceğini bilmediğiniz ya da temizleseniz bile istediğiniz gibi sonuçlar alamadığınız ürünlerde.

GARİP GELEBİLİR AMA...

Tuhaf gelebilir ancak takma diş temizleme tabletini birçok şeyin temizlenmesinde kullanabilirsiniz. Klozetinizin temzilemekte zorlandığınız kısımları ya da cam vazolarınızı parlatmada bu mucizeden yararlanabilirsiniz.

Okuduktan sonra hemen siz de takma diş temizleme tableti edineceksiniz.


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Makinenizi temizlemek için...Makinenizi temizlemek için...
Ev işi yapmak kabus gibi üstümüze çökebilir ama...Ev işi yapmak kabus gibi üstümüze çökebilir ama...
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