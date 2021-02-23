Bildiklerinizi unutun! Gül suyu ve maydanoz göz altı morluklarına, kırışıklığa lahana ve...

Göz çevrenizdeki cilt, hassas ve ince bir cilt olduğu için erken yaşlanmanın belirtilerini hemen gösteren yerdir. Genetik nedenler, ultraviyole (UV) ışınları, dış etkenler ve yaşam tarzı seçimleri göz çevresindeki cildin daha hızlı yaşlanmasına neden olabilir.
Göz çevresindeki cilt, yüzünüzün geri kalanından daha kuru ve daha hassastır. Göz altı torbaları gibi bazı sorunlar kalıtsal olsa da, birçok topikal ilaç ve muayenehane içi tedaviler çizgileri düzeltebilir, göz altı alanını aydınlatabilir ve torbaları ve şişkinliği azaltabilir. Mevcut yüz nemlendiricinizi gözlerinizin çevresinde kullanmak cazip gelse de, yaşlanma belirtilerini yavaşlatmak ve tahriş riskini azaltmak için özel olarak tasarlanmış bir göz kremi veya jeli tercih etmek en iyisidir.
Göz altı morluklarının en önemli sebeplerinden biri genetik yapıdır. Yorgunluk, uykusuzluk da göz altındaki morlukları artırıyor. Yetersiz sıvı alımı sonrası oluşan dehidrasyon da göz altı morluklarının oluşumuna neden oluyor. Bunların haricinde B, C, E ve K vitaminlerinin eksiklikleri, üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjiler de morlukların artmasına neden oluyor.
Yaş ilerledikçe artan göz altı kırışıklıkları pek çok kişinin sorunlarından bir tanesidir. Göz çevresi, tüm vücutta derinin en ince olduğu bölgelerdendir. Bu nedenle gerekli bakımların yapılmaması, bazı çevresel faktörler ve göz çevresine gereken önemin verilmemesi dolayısıyla bu bölgede zaman içinde kırışıklıklar oluşabilir. Ancak neyse ki, bu kırışıklıklarla mücadele etmenin birçok doğal yolu bulunuyor.
Göz çevresi çok hassas bir bölge olduğundan, bu kısım nemli tutulmalıdır. Bunun için özel üretilmiş göz çevresi kremleri kullanılabilir.
Özellikle yüksek antioksidan içeren yiyecekleri tüketmek kırışıklıklarla savaşmanın en etkili yollarından bir tanesidir. Bu yiyeceklerde vücudun alması gereken vitamin ve mineraller olduğundan, göz çevresi için de faydalıdır.
Egzersiz yapmak da yine göz altı ve göz çevresindeki kırışıklıkların önlenmesinde etkilidir. Egzersizler hem kasları hem de cildi sıkılaştırır.
Gün içerisinde yüzü ve özellikle göz çevresini soğuk su ile yıkamak da kırışık önleyici bir yöntemdir. Soğuk su ile yıkanan ciltte gözenekler küçülür ve cilt tazelenmiş olur.
Tüm bunların yanı sıra gün içerisinde tüketilen su miktarı da çok önemlidir. En az iki litre su tüketimi kırışıklıkların engellenmesine ve vücudun sıkılaşmasına yardımcı olur.
Günümüz koşullarında stresten tamamen uzaklaşmak ne yazık ki mümkün değildir. Fakat yine de stresi kontrol altında tutmak ve de yine kırışıklık oluşumunu önleyecektir. Stresten uzaklaşmak adına nefes çalışmaları ve yoga yapılabilir.
Göz çevresindeki kırışıklıkları azaltan ve önleyen, evde yapılabilecek doğal maskeler şunlardır:
Yumurta akı maskesi
Yumurta içerdiği yüksek protein sayesinde kırışıklıkların önlenmesi yardımcı olur, yumurta akı maskesi cildin sıkılaşmasını sağlar.
Malzemeler:
Bir yumurtanın beyazı,
Bir yemek kaşığı soyulmuş ve rendelenmiş havuç ve
Bir çay kaşığı aloe vera ya da badem yağı
Maskenin yapılışı ve kullanımı:
Öncelikle yumurta beyazı ve havuç iyice karıştırılır.
Daha sonra bu karışıma aloe vera ya da badem yağı eklenir.
Tekrar iyice karıştırıldıktan sonra, temizlenmiş yüze masaj yaparak uygulanır.
Yarım saat bekletildikten sonra soğuk su ile yıkanır.
Bu maske haftada bir ya da iki kere uygulandığında, düzenli kullanım sonucu gözle görülür bir sıkılaşma sağlar.
Havuç maskesi
Havuç içerdiği A vitamini sayesinde yeni cilt hücresi üretimini destekler. Bu sayede cildi kırışıklıklara karşı korur. Ayrıca havuç yüksek miktarda antioksidan içerdiğinden cildin ve özellikle göz çevresinin erken yaşlanmasına engel olur.
Bu maske için malzemeler:
2 adet havuç
Bir çay kaşığı tatlı badem yağı
Maskenin yapılışı ve kullanımı:
Havuçların dış kısmı soyulur.
Daha sonra meyve sıkacağında suyu sıkılır.
Havuç suyuna tatlı badem yağı eklenir ve buzdolabında soğumaya bırakılır.
Bu karışım iki saat bekletildikten sonra, göz çevresine (özellikle yan bölgelere ve göz altlarına) uygulanır.
Yarım saat bekledikten sonra soğuk suyla yıkanır.
Bu maske, haftada üç ya da dört kere uygulanabilir.
Salatalık maskesi
Güneşin, kirin, stresin ve uykusuzluğun yıpratmış olduğu ciltler için harika bir maskedir.
Salatalık içeriğindeki A, B1, C ve H vitaminleri bakımından zengin olduğundan cildi besler ve cilde tazelik ve canlılık verir.
Düzenli kullanımda cildi yumuşatır, esneklik verir ve nemlendirir. Bu sayede göz çevresi kırışıklıklarını da önler.
Bu maske için malzemeler:
1 adet salatalık
Maskenin yapılışı ve kullanımı:
Salatalığın kabuğu soyulur ve rendelenir.
Salatalık rendelendikten sonra çıkacak olan posası süzülür ve suyu bir saat buzdolabında bekletilir.
Daha sonra bu su, göz çevresine ve göz altlarına sürülür.
20 dakika bekletildikten sonra soğuk su ile yıkanır.
Yine salatalıkla yapılan bir başka uygulamada ise, bir salatalığın kabukları soyulur ve ince ince dilimlenir. Buzdolabında bekletildikten sonra bu dilimler göz çevresine koyulur. On dakikada bir buzdolabında bekletilen dilimlerle maske tazelenir. Bu uygulama da yüze ve göz çevresine ferahlık ve tazelik verir.
Lahana maskesi
C vitamini içeren lahana sebzesi, antioksidan etkisi yaratarak kırışıklıkların önüne geçer. Ayrıca vücuttaki kan dolaşımını artırdığı için göz çevresine oksijenin daha fazla gelmesini sağlar. Bu sayede cilt hücrelerinin yenilenmesine de olanak sağlar.
Bu maske için: malzemeler:
2-3 adet lahana yaprağı
1 çay kaşığı bal
Maskenin yapılışı ve kullanımı:
Lahana yaprakları iyice yıkanır ve suyu sıkılır. Bu işlem için meyve sıkacağı tercih kullanabilirsiniz. Eğer meyve sıkacağı yoksa da lahana yapraklarını katlayabilir ve bu şekilde ince dilimler şeklinde kesebilirsiniz.
Lahana suyu ya da ince dilimlenmiş yaprakları, suyuyla beraber bir çay kaşığı bal ile karıştırılır.
Bu maske göz çevresine sürülür ve yirmi dakika bekletilir. Ardından soğuk su ile iyice yıkanır.
Avokado yağı maskesi
Avokado, göz çevresindeki kırışıklıkların ve koyu halkaların önüne geçer. Cildi nemli tutarak ona esneklik sağlar ve yaşlanmayı geciktirir.
Avokado kullanılarak yapılabilecek bir maske olduğu gibi yalnızca avokado yağını da kullanabilirsiniz.
Maske için malzemeler:
Birkaç dilim avokado ya da bir miktar avokado yağı
Badem yağı
Maskenin yapılışı ve malzemeler:
Eğer avokado dilimi tercih edildi ise, bu dilimler püre haline getirildikten sonra kullanılır.
Daha sonra bu püre şeklindeki avokadoya ya da yalnızca avokado yağına badem yağı eklenir.
Karıştırıldıktan sonra göz çevresine uygulanır.
5-10 dakika bekletilir ve ardından soğuk su ile temizlenir.
Hindistan cevizi yağı maskesi
Hindistan cevizi yağı, son yılların belki de en önemli cilt bakım yağlarından bir tanesidir. Hemen hemen her yere uygulanabilir özelliğe sahiptir. Bu yağ hem mikropları önler hem de mantar oluşumunu engeller. Yeni cilt hücrelerinin oluşmasını sağlar. Cildin doğal pH dengesini korumasına da yardımcı olur.
Bu maske için malzemeler:
6 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
Maskenin yapılışı ve kullanımı:
Hindistan cevizi yağı düşük sıcaklıkta ısıtılır.
Daha sonrasında bir kaba konarak nazikçe masaj hareketleri ile göz çevresine sürülür.
Uygulamayı yıkamanıza gerek yoktur. Özellikle bu işlem gece yatarken uygulandığında, sabaha çok daha taze bir göz çevresiyle uyanabilirsiniz.
Haftada 3-4 kere uygulayabilirsiniz.
Çikolata maskesi
Kakao, cildi daha esnek bir yapıya kavuşturduğundan dolayı yaşlanmaların ve kırışıklıkların önüne geçer.
Bu maske için malzemeler:
1 çay kaşığı kakao tozu
1 çay kaşığı şeftali yağı
Birkaç damla E vitamini
Maskenin yapılışı ve kullanımı:
Kakao tozu, şeftali yağı ve E vitamini karıştırılır.
Maskeyi uygulamadan önce yüzün temizlenmiş olması gerekir. Hazırlanan karışım göz çevresine ve göz altlarına sürülür.
Yirmi dakika bekledikten sonra soğuk su ile temizlenir.
Düzenli kullanım sonucu gözle görülür bir etki yaratır.
Şeftali yağı, cildi yenileyici bir özelliğe sahiptir. E vitamini ise kırışıklıklarda ve ince çizgilerin yok edilmesinde fazlasıyla etkilidir.
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