Bildiklerinizi unutun! Gül suyu ve maydanoz göz altı morluklarına, kırışıklığa lahana ve...

Göz çevrenizdeki cilt, hassas ve ince bir cilt olduğu için erken yaşlanmanın belirtilerini hemen gösteren yerdir. Genetik nedenler, ultraviyole (UV) ışınları, dış etkenler ve yaşam tarzı seçimleri göz çevresindeki cildin daha hızlı yaşlanmasına neden olabilir. Göz çevresindeki cilt, yüzünüzün geri kalanından daha kuru ve daha hassastır. Göz altı torbaları gibi bazı sorunlar kalıtsal olsa da, birçok topikal ilaç ve muayenehane içi tedaviler çizgileri düzeltebilir, göz altı alanını aydınlatabilir ve torbaları ve şişkinliği azaltabilir. Mevcut yüz nemlendiricinizi gözlerinizin çevresinde kullanmak cazip gelse de, yaşlanma belirtilerini yavaşlatmak ve tahriş riskini azaltmak için özel olarak tasarlanmış bir göz kremi veya jeli tercih etmek en iyisidir. GÖZ ALTI MORLUKLARININ NEDENLERİ Göz altı morluklarının en önemli sebeplerinden biri genetik yapıdır. Yorgunluk, uykusuzluk da göz altındaki morlukları artırıyor. Yetersiz sıvı alımı sonrası oluşan dehidrasyon da göz altı morluklarının oluşumuna neden oluyor. Bunların haricinde B, C, E ve K vitaminlerinin eksiklikleri, üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjiler de morlukların artmasına neden oluyor.

GÖZ ALTI MORLUKLARINA İYİ GELEN ŞEYLER Göz altı morluklarına kimi zaman göz altı torbaları da eşlik eder. Soğuk kompres uygulanması göz altı torbalarının görünümünü azaltmada yarımcı olabilir. Buz küplerini havluya sarıp göz altlarına uygulayabilirsiniz. Buz yerine soğuk suyla ıslatılmış bez de kullanabilirsiniz.

Uyku düzeninize ve kalitenize dikkat ederek göz altı morluklarının ve torbalarının azalmasını sağlayabilirsiniz. Günlük ihtiyacınız olan 7-8 saat uykuya dikkat etmeniz gerekir.

Buz ya da soğuk su uygulaması gibi çay poşetleri de içerdiği antioksidan ve kafein sebebiyle morlukların ve torbaların görünümünü azaltır. Kullandığınız siyah ya da yeşil çay poşetlerini dolapta bir süre beklettikten sonra gözlerinize yerleştirip 10 dakika kadar bekletin. Ardından yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. Süt kullanımı da göz altı morluklarında etkilidir. İki makyaj pedini süte batırıp göz altına yerleştirip bir süre bekletin.

Maske yaptıktan sonra gözlere yerleştirilmiş salatalık dilimleri hiç de yabancı bir görüntü değil. İçerdiği yüksek su içeriği nedeniyle göz altlarınızı nemlendirir. Soğuk salatalıkların gözlere yerleştirilip bir süre bekletilmesi morlukların ve göz altı torbalarının azalmasında etkilidir.

Patates nişasta içeriğiyle ten rengini açmada kullanılabilen sebzelerden biridir. Patatesleri direkt gözünüze yerleştirebileceğiniz gibi rendeleyip suyunu sıktıktan sonra makyaj pedini batırıp gözünüze uygulayabilirsiniz.

Tonik olarak da kullanılabilen gül suyunu makyaj pedine emdirdikten sonra gözünüze yerleştirerek 15 dakika kadar bekletebilirsiniz.

Hindistan cevizi içerdiği E vitamini nedeniyle göz altını nemlendirip koyu halkaların görünümünü azaltmada yardımcı olur. Ancak dikkatli kullanmakta fayda var. Göz altında yağ bezeleri oluşumuna neden olabilir.

Maydanoz içerdiği C ve K vitaminleri nedeniyle morlukları hafifletmede etkilidir. Doğrayıp sıcak suda beklettiğiniz maydanoz suyuna makyaj pedlerini batırıp göz altlarına uygulayabilirsiniz. GÖZ ÇEVRESİNDEKİ KIRIŞIKLIKLARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI Yaş ilerledikçe artan göz altı kırışıklıkları pek çok kişinin sorunlarından bir tanesidir. Göz çevresi, tüm vücutta derinin en ince olduğu bölgelerdendir. Bu nedenle gerekli bakımların yapılmaması, bazı çevresel faktörler ve göz çevresine gereken önemin verilmemesi dolayısıyla bu bölgede zaman içinde kırışıklıklar oluşabilir. Ancak neyse ki, bu kırışıklıklarla mücadele etmenin birçok doğal yolu bulunuyor. Göz çevresi çok hassas bir bölge olduğundan, bu kısım nemli tutulmalıdır. Bunun için özel üretilmiş göz çevresi kremleri kullanılabilir.

Özellikle yüksek antioksidan içeren yiyecekleri tüketmek kırışıklıklarla savaşmanın en etkili yollarından bir tanesidir. Bu yiyeceklerde vücudun alması gereken vitamin ve mineraller olduğundan, göz çevresi için de faydalıdır. Egzersiz yapmak da yine göz altı ve göz çevresindeki kırışıklıkların önlenmesinde etkilidir. Egzersizler hem kasları hem de cildi sıkılaştırır.

Gün içerisinde yüzü ve özellikle göz çevresini soğuk su ile yıkamak da kırışık önleyici bir yöntemdir. Soğuk su ile yıkanan ciltte gözenekler küçülür ve cilt tazelenmiş olur.

Tüm bunların yanı sıra gün içerisinde tüketilen su miktarı da çok önemlidir. En az iki litre su tüketimi kırışıklıkların engellenmesine ve vücudun sıkılaşmasına yardımcı olur.

Günümüz koşullarında stresten tamamen uzaklaşmak ne yazık ki mümkün değildir. Fakat yine de stresi kontrol altında tutmak ve de yine kırışıklık oluşumunu önleyecektir. Stresten uzaklaşmak adına nefes çalışmaları ve yoga yapılabilir.

Özellikle yaz aylarında dışarı çıkarken mutlaka cilde uygun bir güneş kreminin kullanılması gerekir. GÖZ ÇEVRESİ KIRIŞIKLIĞI İÇİN MASKELER Göz çevresindeki kırışıklıkları azaltan ve önleyen, evde yapılabilecek doğal maskeler şunlardır: Yumurta akı maskesi Yumurta içerdiği yüksek protein sayesinde kırışıklıkların önlenmesi yardımcı olur, yumurta akı maskesi cildin sıkılaşmasını sağlar. Malzemeler: Bir yumurtanın beyazı,

Bir yemek kaşığı soyulmuş ve rendelenmiş havuç ve

Bir çay kaşığı aloe vera ya da badem yağı Maskenin yapılışı ve kullanımı: Öncelikle yumurta beyazı ve havuç iyice karıştırılır.

Daha sonra bu karışıma aloe vera ya da badem yağı eklenir.

Tekrar iyice karıştırıldıktan sonra, temizlenmiş yüze masaj yaparak uygulanır.

Yarım saat bekletildikten sonra soğuk su ile yıkanır.

Bu maske haftada bir ya da iki kere uygulandığında, düzenli kullanım sonucu gözle görülür bir sıkılaşma sağlar. Havuç maskesi Havuç içerdiği A vitamini sayesinde yeni cilt hücresi üretimini destekler. Bu sayede cildi kırışıklıklara karşı korur. Ayrıca havuç yüksek miktarda antioksidan içerdiğinden cildin ve özellikle göz çevresinin erken yaşlanmasına engel olur.

Bu maske için malzemeler: 2 adet havuç

Bir çay kaşığı tatlı badem yağı Maskenin yapılışı ve kullanımı: Havuçların dış kısmı soyulur.

Daha sonra meyve sıkacağında suyu sıkılır.

Havuç suyuna tatlı badem yağı eklenir ve buzdolabında soğumaya bırakılır.

Bu karışım iki saat bekletildikten sonra, göz çevresine (özellikle yan bölgelere ve göz altlarına) uygulanır.

Yarım saat bekledikten sonra soğuk suyla yıkanır.

Bu maske, haftada üç ya da dört kere uygulanabilir. Salatalık maskesi Güneşin, kirin, stresin ve uykusuzluğun yıpratmış olduğu ciltler için harika bir maskedir.

Salatalık içeriğindeki A, B1, C ve H vitaminleri bakımından zengin olduğundan cildi besler ve cilde tazelik ve canlılık verir.

Düzenli kullanımda cildi yumuşatır, esneklik verir ve nemlendirir. Bu sayede göz çevresi kırışıklıklarını da önler. Bu maske için malzemeler: 1 adet salatalık Maskenin yapılışı ve kullanımı: Salatalığın kabuğu soyulur ve rendelenir.

Salatalık rendelendikten sonra çıkacak olan posası süzülür ve suyu bir saat buzdolabında bekletilir.

Daha sonra bu su, göz çevresine ve göz altlarına sürülür.

20 dakika bekletildikten sonra soğuk su ile yıkanır.

Yine salatalıkla yapılan bir başka uygulamada ise, bir salatalığın kabukları soyulur ve ince ince dilimlenir. Buzdolabında bekletildikten sonra bu dilimler göz çevresine koyulur. On dakikada bir buzdolabında bekletilen dilimlerle maske tazelenir. Bu uygulama da yüze ve göz çevresine ferahlık ve tazelik verir. Lahana maskesi C vitamini içeren lahana sebzesi, antioksidan etkisi yaratarak kırışıklıkların önüne geçer. Ayrıca vücuttaki kan dolaşımını artırdığı için göz çevresine oksijenin daha fazla gelmesini sağlar. Bu sayede cilt hücrelerinin yenilenmesine de olanak sağlar. Bu maske için: malzemeler: 2-3 adet lahana yaprağı

1 çay kaşığı bal Maskenin yapılışı ve kullanımı: Lahana yaprakları iyice yıkanır ve suyu sıkılır. Bu işlem için meyve sıkacağı tercih kullanabilirsiniz. Eğer meyve sıkacağı yoksa da lahana yapraklarını katlayabilir ve bu şekilde ince dilimler şeklinde kesebilirsiniz.

Lahana suyu ya da ince dilimlenmiş yaprakları, suyuyla beraber bir çay kaşığı bal ile karıştırılır.

Bu maske göz çevresine sürülür ve yirmi dakika bekletilir. Ardından soğuk su ile iyice yıkanır.