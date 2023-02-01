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Bilecik'te feci olay! Yüksek gerilim direğine tırmanırken akıma kapılarak hayatını kaybetti

01.02.2023 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Boyüzük ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle yüksek gerilim hattı direğine tırmanan 29 yaşındaki Sami Uslu, akıma kapılarak düştü. Ağır yaralanan Uslu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'te feci olay! Yüksek gerilim direğine tırmanırken akıma kapılarak hayatını kaybetti

Bilecik'teki feci olay, dün saat 16.30 sıralarında Bursa-Eskişehir Karayolu, Bozüyük mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Sami Uslu, bilinmeyen nedenle yüksek gerilim hattı direğine tırmanmaya başladı.

METRELERCE YÜKSEKTE AKIMA KAPILDI

Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan Uslu, akıma kapılarak düştü. Olayı görenler Sami Uslu’nun yardımına koşarken, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olduğu görülen Uslu, bir vatandaşın kullandığı otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Sami Uslu’nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yüksek gerilim hattı

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