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Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 22:27 | Son Güncelleme

Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde sattığı ve kullandığı tespit edilen ve dün yapılan operasyonla gözaltına alınan İ.A, Ö.G, N.Ç. ve İ.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.A, Ö.G. ve N.Ç, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen İ.T'nin savcılık işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Dün, Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu madde sattığı ve kullandığı iddia edilen İ.A, Ö.G, N.Ç. ve İ.T'yi takibe almış, düzenlenen operasyonda şüphelilerin ev araçlarında satışa hazır vaziyette kubar esrar, uyuşturucu düzeneği ve 1 tabanca ile bu tabancaya ait mermiler ele geçirmişti.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Osmaneli uyuşturucu operasyonu

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