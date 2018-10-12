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Bilim insanları açıkladı! Neden cinsel ilişkiye giriyoruz?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
CİNSELLİK HABERLERİ  | 12.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

Çin Bilimler Akademisi’ndeki uzmanlar iki anneyle, baba olmadan yavru fareler ürettiklerini açıkladı. Bilim insanları “bimaternal” (iki anneli) hayvanların sağlıklı olduklarını ve yavruların daha sonra kendi yavrularına da sahip olduklarını açıkladı.

Bilim insanları açıkladı! Neden cinsel ilişkiye giriyoruz?

Çin'de neden cinsel ilişkiye girildiği sorusunu yanıtlamaya çalışan bir deneyde, iki anneli ve babasız yavru fareler üretildi. İki babalı, annesiz yavrular ise hayatta kalamadı.

Ancak iki erkek fareden yavru üretme konusunda aynı başarı sağlanamadı. İki babalı fare yavrularının hepsi doğduktan birkaç gün sonra öldü.

NEDEN BÖYLE BİR DENEY YAPILDI?

Araştırmacılar, neden cinsel ilişkiye girdiğimiz sorusunu yanıtlamaya çalışıyordu. İnsanlar da dahil memeliler, sadece cinsel üremeyle çoğalabiliyor. Bir başka deyişle annenin yumurtası ve babanın spermi gerekiyor. Ancak doğanın geri kalanında aynı kurallar geçerli değil, bazı dişi balıklar, sürüngenler, amfibik canlılar ve kuşlar tek başlarına üreyebiliyor.

Çinli araştırmacıların amacı da, aynı cinsiyetten ebeveynlerle yavru fare üretebilmek için eşeyli üremenin hangi kurallarını bozmak gerektiğini anlamaktı. Bu da bu kuralların neden bu kadar önemli olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktı. Francis Crick Enstitüsü’nden Prof. Robin Lovell-Badge “İlginç bir çalışma, bizi hindilere çevirebilmek için neler yapmanız gerektiğini çözmeye çalışıyorlar” dedi.

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DENEY NASIL YAPILDI?

Kısaca, genetik biliminin son buluşlarını kullanarak… İki anneyle işler daha kolaydı. Araştırmacılar bir dişi fareden yumurta, diğerinden de yarı kromozomlu embriyonik kök hücre aldılar. Her ikisinde de DNA’nın oluşması için gerekenin yarısı vardı. Ancak bunları biraraya getirmek yeterli değildi. Uzmanlar gen düzenleme teknolojisiyle, bu iki yarıyı birbiriyle uyumlu hale getirebilmek için üç farklı genetik komutu sildiler.

İki babadan yavru üretmek ise daha karmaşık bir süreçti. Bunun için bir sperm, bir yarı kromozomlu embriyonik kök hücre, tüm genetik bilgileri çıkartılmış bir yumurta ve tüm bunların uyumlu olabilmesi için yedi genin silinmesi gerekiyordu.

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NEDEN CİNSEL İLİŞKİYE GİRİYORUZ?

Cinsel ilişkiye girmemizin nedeni DNA’mızın, yani genetik kodlarımızın anne veya babadan gelmesine bağlı olarak farklı davranış göstermesi. Dişi kopya ve erkek kopya olmaksızın, gelişimimiz mümkün değil. Buna genetik damga deniyor ve spermdeki DNA ile yumurtadaki DNA farklı damgalar vurarak nasıl çalışacağını değiştirebiliyor. Genetik damgalamadaki bazı hataların Angelman sendromu gibi bazı hastalıklara yol açtığı söyleniyor.

Araştırmacıların, iki anneden yavru fare üretebilmeleri için silmeleri gereken DNA parçaları da bunlardı. Çalışmayı yapan Dr Wei Li, “Bu araştırma bize neyin mümkün olduğunu gösteriyor. İki anneli farelerdeki hataların silinebileceğini ve ayrıca memelilerde iki babalı üreme engelinin de aşılabileceğini gösterdik” dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

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