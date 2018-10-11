HABER

Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.10.2018 08:08 | Son Güncelleme

İngiltere'de yapılan bir araştırma kısır erkeklerle ilgili ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Azospermi olarak adlandırılan manide hiç sperm bulunmaması durumu ile karşı karşıya kalan hastalar üzerinde yapılan araştırmaya göre kısır erkeklerde erke ölüm riski daha yüksek. Azospermi kategorisinde yer alan erkeklerin yüksek ölüm riski taşıdığının belirlenmesine hayret ettiğini söyleyen doktor, durumun genetik faktörlere bağlı olabileceğini, tedavi için zamana ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...

Bilim insanları, kısır erkeklerde erken ölüm riskinin daha yüksek olduğunu açıkladı. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; araştırmacılar, 1994'ten 2015'e kadar 50.000'den fazla Danimarkalı erkeğin sağlık verileri incelendi. Çalışmanın sonucuna göre; azospermi (menide hiç sperm bulunmaması) olanların ortalama yaşam beklentisi 48,8 yıl.

Menide spermi olmayanlar - erkek kısırlık vakalarının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. 2006'dan 2015'e kadar 50.000'den fazla Danimarkalı erkeğe ait verilere göre o kişilerin ortalama yaşam beklentisi 48,8yıl.

"HAYRET ETTİM"

Araştırmacı Dr. Clara Helene Glazer, çalışma ekibinin azospermi olarak bilinen bu kategorinin diğer kategorilere oranla daha yüksek ölüm riski taşıdığı konusunda şaşırdıklarını dile getirdi.

Bu durumun neden böyle olduğunu gösteren hiçbir şey yokken Dr. Glazer, bunun altta yatan genetik faktörlerden kaynaklanabileceğini söyledi.

Glazer, "Azoospermik erkeklerin bu kadar yüksek risklere sahip olmalarına hayret ettim. Erkek kısırlığı ve ölüm oranı arasındaki ilişkinin altta yatan genetik faktörlere bağlı olabileceği en güçlü hipotez. Kesinlikle, bu erkeklerin sağlık sonuçlarını iyileştirebilecek müdahaleleri belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var” diye konuştu.


PARTNERNişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...Nişantaşı'nda panik! Yüzünü böyle kapattı...
Hastalık hastalığı nedir? Hastalık hastalığı tedavisi nasıl olur? Hipokondriyazis hastalığından kurtulmak mümkün mü?Hastalık hastalığı nedir? Hastalık hastalığı tedavisi nasıl olur? Hipokondriyazis hastalığından kurtulmak mümkün mü?
Bursa'da 'meme kanseri' paneliBursa'da 'meme kanseri' paneli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azospermi kısırlık kısırlık tedavisi

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki

Erdoğan'dan İsmet İnönü eleştirilerine tepki

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastalık hastalığı nedir? Hastalık hastalığı tedavisi nasıl olur? Hipokondriyazis hastalığından kurtulmak mümkün mü?

Hastalık hastalığı nedir? Hastalık hastalığı tedavisi nasıl olur? Hipokondriyazis hastalığından kurtulmak mümkün mü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt

Bu hastalık kemikleri büküyor!

Bu hastalık kemikleri büküyor!

Boyun ağrısını hafife almayın

Boyun ağrısını hafife almayın

Kök hücre tedavisi nedir? Kök hücre tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır?

Kök hücre tedavisi nedir? Kök hücre tedavisi hangi hastalıklarda kullanılır?

Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'

Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.