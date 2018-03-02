KADIN

Bilim insanları kadınları çekici yapan özellikleri açıkladı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
İLİŞKİLER HABERLERİ  | 02.03.2018 14:08 | Son Güncelleme

Neredeyse çoğu insan ''karşı cinsin nasıl ilgisini çekerim?'' sorunusun cevabını bilmek istiyor. Bilim insanları nihayet bu sorunun cevabını bulduklarını iddia ediyor. Ortaya çıkan sonuçlar, erkeklerin sadece güzel yüz ya da ince belli olan kadınları sevdiklerini düşünenleri şaşırtabilir. İşte kadınları çekici yapan 8 özellik...

Ne ince bel, ne de güzel yüz!

Erkekler, kadınlarda aslında neye dikkat ediyor?

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Şekil

Şekil
Uzmanlar, bir erkek kadını gördüğünde, bilinçaltında ondan bir çocuk isteyip istemediğini düşündüğünü söylüyor. Bu nedenler erkekler daha büyük kalça, daha ince beli olan kadınları tercih ediyorlar.
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Gülümseme

Gülümseme
Bu, erkekler için bariz çekici bir özellik. Bir gülümsemeyle, herhangi bir erkeğin ilgi alanına girebilirsiniz. Ancak bu kadar basit değil. Erkekler ayrıca kadınların dişlerine de bakarlar. Hollywood filmlerindeki aktrisler gibi parlak beyaz dişlere sahip olmanız gerektiği anlamına gelmiyor tabi - sadece koku ve sarımsı dişlerden kaçınmalısınız. İyi görünen dişler iyi bir sağlığın ve iyi bir genetiğin göstergesidir. Erkeklerin, gelecekteki bebekleri için bir anne aradıklarını unutmayın.
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Yüz simetrisi

Yüz simetrisi
Yüz simetrisi en çekici fiziksel özelliklerden biridir. Beynimiz simetrik yüzleri daha hızlı algılıyor.
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Dudaklar

Dudaklar
Öpülesi dudaklar ne anlama geliyor? Kadınlar son zamanlarda dudakları büyük göstermek için oldukça çaba sarf ediyor ancak erkeklerin tercihi ince ya da orta boyuttaki dudaklar. Manchester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada erkeklerin kırmızı ruju olan bir kadına 7 saniye baktığını gözlemlenmiş.
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Gözler

Gözler
Erkekler büyük gözleri olan kadınları tercih ediyor. Bir kişi aşık olduğunda, gözler bilinçsizce genişler ve daha da büyür. Büyük gözlü insanlar daha cazip ve mutlu görülüyormuş.
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Kaşlar

Kaşlar
Duygularımızı ifade etmemize yardımcı olan kaşlarımız görünüşümüz için oldukça önemli bir özelliktir. İyi şekillenmiş kaşlarda, erkeklerin kaybolacağı iddia edilirken, gözlerden çok kaşlara baktıkları tespit edilmiş. Makyajınızı yaparken kaşlarınızı ihmal etmeyin.
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Duruş

Duruş
Duruşunuz hakkınızda çok şey söyleyebilir. Kötü duruşa sahip olan insanların sosyalleşme ile ilgili problemleri olduğu ve utangaç oldukları tespit edilirken, iyi duruşa sahip olan insanların kendinden emin ve çekici oldukları belirtildi. Duruşunuz ilk izlenim için öenmlidir. İnsanların sizin hakkınızda nasıl düşündüğünü değiştirmek için duruşunuzu değiştirin.
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Renk

Renk
Giysilerin rengi çekiciliğini çok fazla etkileyebilir. Kırmızı renk, aşk ve tutkuyu çağrıştırdığı için erkekler tarafından oldukça beğeniliyor. Ancak siyah renk de, zeki ve kendinden emin kadın izlenimi veriyor. - Basmakalıp bilgilere göre hareket etmeyin, sağlığınızı takip edin ve kırmızı ruj gibi küçük numaraları deneyin.
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