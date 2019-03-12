KADIN

Bilim insanları, orgazm olan kadınların daha çabuk hamile kaldığını söylüyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GEBELİK HABERLERİ  | 12.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

Evrimci bilim adamlarının üreme başarısında bir görevi olmadığını düşündükleri kadın orgazmıyla ilgili önemli bir keşif yapıldı. Bilim insanları, kadınların orgazm olduklarında hamile kalma olasılıklarının yüzde 15 daha fazla artığını buldu.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, İrlanda’daki University College Cork’ta yapılan ve orgazm gizemini aralayan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

Erotizm ve hamilelik ilişkisi

İrlanda’daki University College Cork’ta yapılan ve orgazm gizemini aralayan araştırmanın detayları: “Kadın orgazmı ile gebelik şansı arasındaki bağlantıyı test etmek için yaşları 26 – 52 arasında değişen altı kadınla birlikte çalışıldı. Kadınlardan bir ay boyunca vibratör kullanırken evde yaşadıkları orgazm adedini kaydetmeleri istendi. Ardından kadın rahminde bulunan sıvı – kayganlaştırıcı – miktarı, orgazma ulaşılan ve ulaşılmayan durumlar için karşılaştırıldı.
Sonuçlar, kadınların orgazma ulaştığında yüzde 15 daha fazla sıvı bulundurduklarını, bunun da rahimde toplanacak sperm miktarı için bir gösterge olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü kadın orgazma ulaştığında spermler baskın yumurtalığa doğru emiliyor.
Bunun, gebelik şansını en üste çekmek için gereken, spermleri ileri itmek üzere rahimdeki kasların kasılmasını sağlayan “aşk hormonu” oksitosinin salgılanması nedeniyle olduğu düşünülüyor. Aşk hormonu oksitosin, kadın cinsel olarak zirveye ulaştığında salgılanır.
'Rahimde spermin tutulması, sperm rahim boynundan uterusa taşınırken gebe kalmak için daha iyi bir şans demektir. Kadın orgazmı bu sürece anlamlı bir şekilde yardımcı olur. Dolayısıyla, orgazm olmaları halinde kadınların hamile kalma ihtimali yüzde 15 daha fazla.”

SEVİŞİRKEN KEYİF ALIN

SEVİŞİRKEN KEYİF ALIN
Kadın orgazmı ile gebelik oranları arasındaki ilişki hakkında giderek daha çok kanıt bulunduğunu belirten Op. Dr. Betül Görgen, çiftlere, gebe kalmaya uğraşırken yaşayacakları deneyimden keyif almalarını engelleyebilecek olan güdümlü cinsellikten kaçınmalarını, üstünkörü sevişmemelerini öneriyor.
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hamilelik orgazm ilişkisi erotizm hamilelik

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