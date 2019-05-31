Bilim insanları uyardı: Anne adayları patates cipsinden uzak dursun!

Yapılan araştırmaya göre hamilelik sırasında cips tüketmek iyi bir fikir olmayabilir. Yeni yapılan bir araştırma, hamilelik sırasında çok fazla cips yemenin bebeğin gelişimi üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini gösteriyor.

Patates cipsleri, daha önce kan kolesterolünü düşürme gibi sağlık yararları olduğu düşünülen linoleik asit adı verilen bir omega-6 yağı içerir.

GELİŞİMİ ENGELLİYOR

Ancak araştırmacılar, deney yapılan farelerin önerilen günlük linoleik asit alımının üç katı beslenmesinin sonucunda bu durumun doğmamış yavruların büyümesini ve gelişimini düzenleyen hormonları azalttığını buldu.

Ayrıca Journal of Journal'da yayınlanan bulgulara göre bu durum karaciğer fonksiyonlarını ve rahimde kasılmalara neden olan proteinleri de etkiledi.

Linoleik asit içeren bitkisel yağ, yemeklerde hayvansal yağların kullanılmasına sağlıklı ve daha ucuz bir alternatif olarak pazarlanmıştı. Linoleik asitin daha önce daha önce sağlık yararları olduğu söylenmişti.

Griffith Üniversitesi'nden Dr Deanne Skelly, şunları söyledi: “Hamile kadınların diyetlerini dikkate almaları önemlidir ve araştırmamız, belirli bir tür besleyiciyi fazla tüketmenin potansiyelini olumsuz yönde etkileyebileceğinin bir başka örneğidir.”