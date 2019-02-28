Bilim insanlarına göre birden fazla çocuğu olan kadınlar daha uzun yaşıyor

ARAŞTIRMALARA GÖRE BİR KADININ NE KADAR ÇOK ÇOCUĞU OLURSA YAŞAM BEKLENTİSİ DE O KADAR YÜKSEK OLUYOR

New South Wales Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, çocuğun kadınların yaşam beklentilerini nasıl etkilediğini bulmak için Avustralyalı büyük bir grubu inceledi. ki çocuğu olan kadınların, çocuk sahibi olmayanlara kıyasla% 17 oranında ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı. 3 çocuğu olan kadınlar,% 20 daha az ölüm riskini ortaya koydu ve bu durum daha çok sayıda çocukla devam etti. Öyleyse, anneliğin bu fantastik etkisinin ardındaki nedenler nelerdir?

TEORİLERDEN BİRİ HÜCRESEL YAŞLANMANIN YAVAŞLAMASI

Kanada'daki Simon Fraser Üniversitesi'nden bir uzman ekibi tarafından yapılan çalışma, daha fazla çocuğu olan kadınların hücrelerinin yaşlanma sürecini yavaşlatacağını gösterdi. Sağlık bilimleri profesörü, Pablo Nepomnaschy ve Cindy Barha, hücresel uzun ömür belirtileri gösteren Guatemalalı kadınları inceledi. Eski teoriler çok çocuğu olan kadınların daha hızlı yaşlandığını çocuk sahibi olmalarının hücresel enerjilerini aldığını öne sürüyordu. Ancak yeni çalışma bulguları bunun tam tersi olduğunu gösteriyor.