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Bilim insanlarına göre birden fazla çocuğu olan kadınlar daha uzun yaşıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 28.02.2019 09:26 | Son Güncelleme

Anneler 3, 4 ya da daha fazla çocuk dünyaya getirdiklerinde hayatın ne kadar zorlaşabileceğini biliyorlar ancak çok çocuğa sahip olmanın parlak tarafları da var. Birden fazla çocuğa sahip olmak, hayatınıza birçok macera, inanılmaz miktarda sevgi ve yaşlandığınızda gerekli desteği garanti edecektir. Bununla birlikte yapılan çalışmalar ne kadar çocuğunuz varsa o kadar uzun yaşayacağınızı söylüyor. Peki çok çocuklu olmak bir kadının hayatını nasıl uzatıyor? İşte birkaç bilimsel çalışmadan örnekler.

Bilim insanlarına göre birden fazla çocuğu olan kadınlar daha uzun yaşıyor

ARAŞTIRMALARA GÖRE BİR KADININ NE KADAR ÇOK ÇOCUĞU OLURSA YAŞAM BEKLENTİSİ DE O KADAR YÜKSEK OLUYOR

New South Wales Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, çocuğun kadınların yaşam beklentilerini nasıl etkilediğini bulmak için Avustralyalı büyük bir grubu inceledi. ki çocuğu olan kadınların, çocuk sahibi olmayanlara kıyasla% 17 oranında ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı. 3 çocuğu olan kadınlar,% 20 daha az ölüm riskini ortaya koydu ve bu durum daha çok sayıda çocukla devam etti. Öyleyse, anneliğin bu fantastik etkisinin ardındaki nedenler nelerdir?

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TEORİLERDEN BİRİ HÜCRESEL YAŞLANMANIN YAVAŞLAMASI

Kanada'daki Simon Fraser Üniversitesi'nden bir uzman ekibi tarafından yapılan çalışma, daha fazla çocuğu olan kadınların hücrelerinin yaşlanma sürecini yavaşlatacağını gösterdi. Sağlık bilimleri profesörü, Pablo Nepomnaschy ve Cindy Barha, hücresel uzun ömür belirtileri gösteren Guatemalalı kadınları inceledi. Eski teoriler çok çocuğu olan kadınların daha hızlı yaşlandığını çocuk sahibi olmalarının hücresel enerjilerini aldığını öne sürüyordu. Ancak yeni çalışma bulguları bunun tam tersi olduğunu gösteriyor.

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Hücresel yaşlanma, zamanla kısalma eğiliminde olan her DNA zincirinin sonunda bulunan koruyucu uçlar olan telomerlerin kısaltılmasıyla gösterilir. Profesör Nepomnaschy ve ekibi, telomerleri daha uzun olan kadınların daha fazla çocuğu olduğunu öğrenince şaşırdılar. Bilim adamları, bu fenomenin, çok çocuklu annenin yaşadığı östrojendeki dramatik artışla ilgili olabileceğine inanıyor. Profesör, “Östrojen, hücreleri telomer kısalmasına karşı koruyan güçlü bir antioksidan görevi görür” diyor.

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SOSYAL BAĞLAM VE PSİKOLOJİ DE ÖNEMLİ OLABİLİR

Pablo Nepomnaschy, annelerin yaşadığı sosyal bağlamın da bir fark yaratabileceğine inanıyor. Anneler çoğunlukla çocuklarından ve ailesinin diğer fertlerinden fiziksel ve duygusal durumlarını olumlu yönde etkileyen destek alırlar. Pablo, “Daha fazla destek doku bakımına tahsis edilebilecek metabolik enerji miktarında bir artışa neden olarak yaşlanma sürecini yavaşlatıyor” diyor.

Edith Cowan Üniversitesi'ndeki ekip tarafından yapılan bir araştırma 4 veya daha fazla çocuğu olan ailelerin yaşam memnuniyetlerinin yüksek olduğunu ortaya çıkarmış. Araştırmaya katılan uzmanlar bunun aile içinde artan karşılıklı destek ve huzurlu bir psikolojik atmosfer ile ilgili olduğundan emin.

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