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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

27.01.2021 21:34 | Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

75-80 yaş arası vatandaşların aşılanmasına yarın başlanacağını açıklayan Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, "Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80’e varan hızlı bir düşüş sağlandı. Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

(Kovid-19) Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı. Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı.

Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız.

Dünyada artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır.

Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir, temkini elden bırakmamalıyız.

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