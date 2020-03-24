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Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Hastalarda hızlı iyileşmeler olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.03.2020 16:37 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Çin'den getirilen ilacın koronavirüs hastalarında kullanılmaya başlandığını belirterek, "Şu an yeni kullanmaya başladık. Bu ilaçların kullanımının ardından daha hızlı iyileşmeler olabilir" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Hastalarda hızlı iyileşmeler olabilir

Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere Çin'den getirildiğini açıkladığı ilaca ilişkin değerlendirme yaptı.

Prof. Dr. Yamanel, yeni tip koronavirüs (Kovıd-19) tedavisinde kullanılan birçok ilaç olduğunu söyledi. Sıtma ilacı, anti viral ilaçların bunlardan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yamanel, "Çin'den gelen ve gelecek olan ilaçlar da anti viral, yani virüsün etkinliğini azaltacak ilaçlar. Biz de Bilim Kurulu'nda bu hastalığın tedavi yöntemlerini tartışıyoruz. Bütün hekimlerimiz rehberlerden faydalanıyorlar ve Çin'den gelen olumlu sonuçları takip ediyoruz" dedi.

Bu nedenle de Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den faydalı olduğu bilinen ilaçları getirttiğini hatırlatan Prof. Dr. Yamanel, "Tedavi bakımından hiçbir sorunumuz yok şu an için. Getirtilen ilaçlar hastalarımızda kullanılıyor. İlaçlar daha yeni geldiği için henüz bir şey söylemek erken; ama bu tedavilerin sonuçları Sağlık Bakanlığımız tarafından şeffaf bir şekilde yapılacaktır. İlaçların bir kısmı geldi ve kullanılmaya başlandı. Ama şu anda daha çok yeni kullanmaya başladık. Bu ilaçların kullanımının ardından daha hızlı iyileşmeler olabilir. Etkin bir ilaç olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

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