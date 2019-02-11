Bilime göre babalar kızlarının yaşamlarında oldukça etkili! Güçlü bir kadın olmak için...

ONA OLAN İLGİNİZ ARANIZDA GÜÇLÜ BİR BAĞA NEDEN OLUR

Artık anneler gibi babalar da çocuklarının bakımlarıyla yakından ilgileniyor. Bez değişimi, banyo yapımı, uyku ve ağlamalarını sakinleştirmek için babalar da ön sırada yerini alıyor. Bu davranışlar bütünü özellikle kız çocuklarında gelecekte çok önemli bir bağa sahip oluyor.

Araştırmalara göre bir kızın babasıyla iyi bir ilişkisi varsa, endişe ya da depresyon riski düşüktür ve stresle daha iyi başa çıkar. Eğer bir baba kızıyla yakın bir bağ kurmaya çalışıyorsa ve onun duyguları hakkında konuşmasını sağlıyorsa, gelecekte başarılı ve tatmin edici ilişkiler kurması için yol gösterici olur.

Bir babanın kızının hayatına katılımı önemlidir ve onunla sağlıklı bir bağlantı kurmak çok önemlidir, çünkü bu onun kendine güvenini geliştirmesine ve olumlu bir kişisel imaj yaratmasına yardımcı olur. Bunu yapmak için, bir baba kızını sözlü olarak teşvik etmeli, hayatında bulunmalı, duygularına saygı duymalı, düşüncelerini dinlemeli ve hobilerine aktif olarak ilgi göstermelidir. Bu onun güvensizliklerinden kurtulmasına ve kendi yeteneklerine olan güvenini arttırmasına yardımcı olacaktır.