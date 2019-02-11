Bilime göre babalar kızlarının yaşamlarında oldukça etkili! Güçlü bir kadın olmak için...

ONA OLAN İLGİNİZ ARANIZDA GÜÇLÜ BİR BAĞA NEDEN OLUR
Artık anneler gibi babalar da çocuklarının bakımlarıyla yakından ilgileniyor. Bez değişimi, banyo yapımı, uyku ve ağlamalarını sakinleştirmek için babalar da ön sırada yerini alıyor. Bu davranışlar bütünü özellikle kız çocuklarında gelecekte çok önemli bir bağa sahip oluyor.
Araştırmalara göre bir kızın babasıyla iyi bir ilişkisi varsa, endişe ya da depresyon riski düşüktür ve stresle daha iyi başa çıkar. Eğer bir baba kızıyla yakın bir bağ kurmaya çalışıyorsa ve onun duyguları hakkında konuşmasını sağlıyorsa, gelecekte başarılı ve tatmin edici ilişkiler kurması için yol gösterici olur.
Bir babanın kızının hayatına katılımı önemlidir ve onunla sağlıklı bir bağlantı kurmak çok önemlidir, çünkü bu onun kendine güvenini geliştirmesine ve olumlu bir kişisel imaj yaratmasına yardımcı olur. Bunu yapmak için, bir baba kızını sözlü olarak teşvik etmeli, hayatında bulunmalı, duygularına saygı duymalı, düşüncelerini dinlemeli ve hobilerine aktif olarak ilgi göstermelidir. Bu onun güvensizliklerinden kurtulmasına ve kendi yeteneklerine olan güvenini arttırmasına yardımcı olacaktır.
Genç kıza saygı ve sevginin ne demek olduğunu gösteren bir baba, bir erkeğin diğer kadınlara, özellikle annesine nasıl saygı duyduğunu gösterir. Kızın babasıyla olan bağı, romantik bir partnerde neyin kabul edilebilir olduğu konusundaki algılarını şekillendirir. Araştırmalar, olgun kadınların, zihinsel olarak babalarına benzeyen erkeklerle uzun süredir ilişki kurduğunu ve uzun süreli ilişkilerde bulunduğunu söylüyor.
Babalar ayrıca kızlarının maddi ve fiziki sağlığı hakkında konuşurken de önemli bir rol oynamaktadır. Kızlar babalarını finansal istikrarın, fiziksel ve duygusal refahın sembolü olarak görürler. Babası kızının çocukluk döneminde çok fazla yer aldıysa, kızının daha fazla fiziksel ve finansal sağlığa sahip olması daha muhtemel olacak ve bu da onu başarıya götürebilir.
Babalar kız çocuklarının ilk süper kahramanlarıdır. Her kız çocuğu babasının ne olursa olsun arkasında durup, onu tüm zorluklara ve kötülüklere karşı koruyacağını bilir. Bu öyle bir güven duygusudur ki hiçbir kız çocuğuna babasından başka kimse bu duyguyu bu derece güçlü hissettiremez.
ANNENİN ROLÜ
Babalar kızlarının hayatında önemli bir rol oynamasına rağmen, anneler daha az önemli değildir. Anneler kızlarına yetişkin ilişkilerinde nasıl davranacaklarına ve kendi çocuklarına nasıl bakacaklarına dair bir örnek verir.
Bir babanın bir kızın hayatındaki rolünün annesi kadar önemli olduğuna katılıyor musunuz?
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