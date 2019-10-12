KADIN

Bilime göre doğum tıpkı anne gibi babanın da beynini ve davranışlarını değiştiriyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 12.10.2019 08:35 | Son Güncelleme

Ruh hali ve hormonal salınımlar, stres ve düzinelerce beklenmedik vücut değişimi... Tüm bunlar hamilelik ve doğum nedeniyle bir kadının yaşadığı değişimlerdir. Bebek taşımadıkları ve doğum yapmadıkları için tüm değişimlerden babaların etkienmediği düşünülse de yapılan son araştırmalar erkeklerin yeni doğan çocuklarını hayatlarına aldıklarında hormonal, nörolojik ve davranışsal değişiklikler yaşadıklarını gösterdi. İşte bilimin söyledikleri.

Hamilelik süreci, hormonal ve fiziksel değişimler nedeniyle anne adayları için sıkıntılı geçebiliyor. Bu süreçte anne adaylarının en çok yaşadığı mide bulantısı, kusma, aşerme hatta anne adayı gibi karında şişme baba adaylarında da görülebiliyor.

MİDE SORUNLARI YAŞAYABİLİYORLAR

Baba adayları; gebelik boyunca, doğum sonrasında veya her iki dönemde eşlerinin hamilelik rollerini taklit edebilmektedir. Halk arasında sempatik babalık sendromu olarak tanımlanan Kuvad sendromu daha çok mide bağırsak bozukluklarıyla kendini göstermektedir. Kuvad sendromu belirtileri genellikle hamileliğin 3. ayından itibaren ortaya çıkmakta ve doğumdan hemen önce veya doğum sırasında ikinci bir yükselişe uğrayabilmektedir.

Ancak baba sadece mide sorunlarıyla baş etmiyor. Sizin için hormonal, nörolojik ve davranışsal değişiklikler yaşadıklarını gösteren bilgileri bir araya getirdik. Haberimize göz atın...


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