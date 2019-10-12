Bilime göre doğum tıpkı anne gibi babanın da beynini ve davranışlarını değiştiriyor

Hamilelik süreci, hormonal ve fiziksel değişimler nedeniyle anne adayları için sıkıntılı geçebiliyor. Bu süreçte anne adaylarının en çok yaşadığı mide bulantısı, kusma, aşerme hatta anne adayı gibi karında şişme baba adaylarında da görülebiliyor.

MİDE SORUNLARI YAŞAYABİLİYORLAR

Baba adayları; gebelik boyunca, doğum sonrasında veya her iki dönemde eşlerinin hamilelik rollerini taklit edebilmektedir. Halk arasında sempatik babalık sendromu olarak tanımlanan Kuvad sendromu daha çok mide bağırsak bozukluklarıyla kendini göstermektedir. Kuvad sendromu belirtileri genellikle hamileliğin 3. ayından itibaren ortaya çıkmakta ve doğumdan hemen önce veya doğum sırasında ikinci bir yükselişe uğrayabilmektedir.

Ancak baba sadece mide sorunlarıyla baş etmiyor. Sizin için hormonal, nörolojik ve davranışsal değişiklikler yaşadıklarını gösteren bilgileri bir araya getirdik. Haberimize göz atın...



