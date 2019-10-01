Bilimsel olarak da açıkladı! Anne sütü IQ’yu yükseltiyor

Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Eser Akkuş, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün faydaları hakkında bilgi verdi. Anne sütü ile beslenmenin çocukluk çağı kanser riskini yüzde 25 oranında azalttığını ifade eden Akkuş, anne sütü ile beslenme süresi arttıkça, kanser riskinin de orantılı olarak azalma gösterdiğini kaydetti. KAN BASINCINI DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİ VARDIR Akkuş, “Anne sütünde bulunan Alfa-laktalbumin, normalde hamileliğin son zamanlarında ve annenin süt verme döneminde üretilen bir proteindir. Oleik asit ya da Omega-9 adı verilen yağ asidinin tek başına kan basıncını düşürücü etkisi vardır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Alfa-laktalbuminin oleik asit ile bir araya gelmesi sonucunda “Hamlet” adı verilen yeni bir proteinin oluştuğu tespit edilmiştir. Bu kompleks yapının yaklaşık 40 farklı tipte tümör hücresine karşı savaş açarak öldürebildiği ve sağlıklı hücreleri ayırt edebilme yeteneğinin olduğu tespit edilmiştir” dedi. MEME KANSERİNE YAKALANMA RİSKİ DÜŞÜYOR

Anne sütüyle beslenen kız çocuklarının erişkin yaşlarda meme kanserine yakalanma riskinin düşük olduğunu vurgulayan Akkuş, emziren annelerde ise meme, rahim ve yumurtalık kanserine yakalanma oranın az olduğuna dikkat çekti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Eser Akkuş şu ifadeleri kullandı:

“Yakın zamanda keşfedilen‘Alpha1H’ adı verilen kimyasal madde, laktoz üreten, süte akışkan özellik veren ve anne sütünde bebeklerin gelişmesi için gerekli olan besleyici süt şekeri olarak bilinmektedir. Araştırmacılar başka biçimlerde de oluşabilen bu maddenin kanser tümörlerini iyileştirebileceğini belirtmiştir” ANNE SÜTÜ IQ SEVİYESİNİ YÜKSELTİYOR Anne sütü ile beslenmenin ileri yaşlarda obezite riskini yüzde 24 azalttığının altını çizen Akkuş, “Ayrıca anne sütü ile beslenen bebeklerin ortalama IQ seviyelerinin ve okul başarılarının diğer bebeklere göre daha yüksek olduğu pek çok bilimsel çalışmada ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra anne sütü ile beslenen bebeklerin görme gelişimi daha hızlı olup motor beceriler daha erken dönemde kazanılmaktadır. Duygusal, davranışsal, konuşma sorunları ve erişkin yaşlarda nörolojik sorunlar daha az görülmektedir.