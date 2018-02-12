Bilimsel olarak kanıtlandı! Hem çaba sarf etmeyecek, hem de sağlıklı kalacaksınız

Uzun yıllar boyunca ince, sağlıklı ve çekici olmak istiyorsanız bu haber size göre!

Bu tavsiyeler size yardımcı olacak

1 / 13 Kalori saymayı bırakın Yüksek kalitede bir gıda kaloriden daha önemlidir. 20 yıllık bir araştırma, işlenmiş gıdalar ve şekerli içeceklerin en fazla kilo artışına neden olduğunu gösterdi. Bu yüzden yiyeceğinizde kaç kalorinin olduğunu değil, ne kadar sağlıklı olduğuna dikkat edin.

2 / 13 Tabağınızın yarısını sebzelerle doldurun Meyve ve sebzeler lif ve su açısından oldukça zengindir. Araştırmalar tabağınızın yarısına daha fazla sebze ya da meyve koyduğunuzda sağlığın iyiye gittiğini gösteriyor.

3 / 13 2 ısırık kuralını kullanın Gerçekten çok sağlıksız bir şeyler yemek istiyorsanız, beyninizi aldatın: bir ısırık alın, bir bardak su için ve bir kez daha ısırın. Doyduğunuzu ve bir ısırık daha almayacağınızı göreceksiniz.

4 / 13 Atıştırmalıkları paketten yemeyin 5 dakikada büyük bir paket cips, çerez ya da şekerlemeyi yiyebilirsiniz. Ancak bunları küçük bir tabağa ya da küçük torbalara koyun. Böylelikle ne kadar yediğinizi ve nerde durmanız gerektiğinizi kontrol edebileceksiniz.

5 / 13 Büyük yemekler seçin Pennsylvania'lı bir profesör bir çalışma yaptı ve bu sonuca vardı: bol miktarda yiyecek içeren yiyecek veya yemeklerin büyük kısmı, yemek yememek için mükemmel bir yoldur. Büyük bir kase salata karnınızı bir avuç fındıktan daha hızlı mide dolduracak ve bu sizi doymuş hissettirecek.

6 / 13 Masanızı pencereye yakınlaştırın Araştırmalar, büyük miktarda güneş ışığının 2 şey üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor: uykunuzun kalitesi ve üretkenliğiniz. Sağlıklı olmak için, iyi aydınlatılmış bir çalışma yeri bulmanın yollarını bulun.

7 / 13 Yemekten hemen sonra diş fırçalamayın Uzmanlar yemekten hemen sonra diş fırçalamayı önermiyor, 30 dakika sonra fırçalamayı tavsiye ediyorlar. Çünkü asitli ve şekerli yiyecekler diş yüzeylerini aşınmaya uygun hale getirir. Dişler, bu hassasiyete sahipken fırça darbeleriyle diş yüzeyinde aşınmayı artırmamalıyız. Yemeklerden hemen sonra ağzımızı sadece suyla çalkalamak, yaklaşık yarım saat sonra da fırçalamak en doğrusudur.

8 / 13 İstediğiniz zaman, istediğinizi yiyin Bazen en sevdiğimiz gıdaları yemeyi birden kesiyor ve yememeye başlıyoruz. Ancak sonrasında daha fazla yiyor ve kilo alıyoruz. Her zaman güçlü ve sağlıklı kalabilmek için, istediğiniz her şeyi yiyebilmeli kendinizi suçlu hissetmemelisiniz. Favori yiyecekleriniz için yasakları delmek arada iyi gelecektir.

9 / 13 Güne proteinle başlayın Protein açısından zengin gıdalar "açlık hormonu" seviyesini - ghrelin seviyesini düşürür. Bu yüzden yumurta, tavuk göğsü ya da yoğurt yerseniz kendinizi öğle yemeğine kadar tok hissedeceksiniz.

10 / 13 1-2 dakika yürüyün Çalışırken oturmanız gerekiyorsa, her saat başı 1-2 dakika yürümeniz için kural koyun. Farklı bir departmanı ziyaret edebilir, bir dakika dışarıya çıkmak için bir sebep bulabilirsiniz.

11 / 13 10 dakika kuralını kullanın Bu kural her iyi alışkanlık için çalışır. Daha erken yatmak istiyorsanız her zaman yattığınız saatten 10 dakika erken yatın ya da yoga yapmaya 10 dakika erken başlayın.

12 / 13 Yiyeceklerinizde çok miktarda şeker kullanımı, tip 2 şeker hastalığının ortaya çıkma şansını artırır. Ayrıca şişmanlığa neden olur. Uzmanlar günlük şeker tüketimi için tavsiyelerde bulundular: kadınlar için günde 6 çay kaşığı ve erkekler için 9 çay kaşığı.