Bilimsel olarak kanıtlandı! Mutlu çiftler kilo alıyor

EVLİ ÇİFTLER KİLO ALIYOR
North Carolina Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada 8.000'den fazla kişinin ağırlık ölçümleri yapıldı ve evli bir kadının evliliğinin ilk 5 ila 6 yıllarında ortalama 10 kilo aldığı sonucuna varıldı. Buna ek olarak, partnerleriyle birlikte yaşayan ancak evli olmayan kadınlar 9 kilo alırken, partneri olan ancak aynı evde yaşamayan kadınların 5 kilo aldığı saptandı. Erkekler de kadınlardan bir iki kilo fazla alıyor.
Çalışma, romantik ilişkiler ile obezite ile ilişkili sonuçların sayısı arasında güçlü bir ilişki olduğu sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, uzun süreli romantik ilişkilerde kilo alımı belirgin olsa da, daha sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmek için çiftlerin istekliliğini gösteren sigara ve alkol kullanımında belirgin bir azalma olmuştur.
YENİ EVLİ ÇİFTLER
Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından, yeni evli çiftlerde kilo alımının mutluluklarının olumlu veya olumsuz bir yansıması olup olmadığını incelemek için daha fazla araştırma yapılmıştır. Çalışma, 4 yıldan uzun süredir evli olan çiftleri takip ediyor ve duygusal sağlıklarını ve stres düzeylerini inceliyordu. Yakın zamanda mutlu bir şekilde evlenmiş olan çiftlerin kilo alma olasılığı iki kat daha fazla iken eşlerinden memnun olmayan çiftlerin kilo alma olasılıklarının daha az olduğu saptanmıştır.
KİLO ALIMI BULAŞICI
New England Journal of Medicine tarafından yapılan bir araştırmada da, evli çiftlerde kilo alımının bulaşıcı olduğu açıklanmıştır. Çiftlerden biri kilo alıyorsa, diğeri % 37 daha fazla kilo alma şansına sahip oluyor. Çünkü birbirlerinin alışkanlıklarına uyum sağladıkları için birlikte çok zaman harcıyorlar. İlişkilerinde mutsuz olabilecek çiftler birlikte vakit geçirmekten kaçınırken, birbirlerinin beslenme alışkanlıklarına uyum sağlamak daha zor hale geliyor.
Çalışmayı yürüten kişiler, çiftlerin sosyal ortamını, alışkanlıklarını ve karşılıklı etkinliklerini analiz ettiler ve karşılıklı kilo alımının, her birinin psikolojik olarak birbirlerini yeme alışkanlıklarıyla etkilediği sonucunu çıkardılar.
Bilimsel bir araştırma olsa da bunun herkes için olmadığını akılda tutmak önemlidir. Her zaman istisnalar vardır ve evli olduğunuzda kilo almamanız durumunda eşinizden memnun olmadığınız anlamına gelmez. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak çiftlerin yaşam koşullarını anlamak ve obezite ile mücadeleye yardımcı olmak için yapılmıştır.
Birbirinizin hayatının geri kalanı için sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek ve birbirinizi olumlu yönde etkilemek çok öenmlidir.
Bu çalışmaların sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz?
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