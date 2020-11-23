Bilimsel olarak kanıtlandı! Onun gibi vücuda kimse sahip değil

Boyu 1.68 vücut ölçüleri 99-63-91 olan ünlü model Kelly Brook, bilim tarafından hala mükemmel kadın figürü olarak görülüyor.

Çalışmaya göre, kadınların 'biraz dolgun' olarak gördükleri bu vücut şeklinin aslında mükemmelliğe en yakın olduğu açıklandı.

Araştırma ekibi şunları söylüyor: Bu kadın tamamen doğal ve bilimsel olarak mükemmel.

'BU KAVRAM KADINLARI KÖTÜ HİSSETTİRİYOR'

Bulgulara tepki gösteren Curacao Chronicle moda editörleri şunları yazdı: 'Texas Üniversitesi'nden bu bilim adamlarının vardığı sonuç, halkı şaşırttı, çünkü güzellik ve mükemmellik kesinlikle keyfi kavramlar. Reklamların ve modellerin baskısı, her zaman bambaşka bir mükemmellik anlayışı göstermiştir. Dahası, bu kavram kadınları kendileri hakkında kötü hissetmeye ve hatta ulaşılamaz ve sağlıksız ideali arayan yeme bozukluklarına yol açtı.'

Kelly Brook'un bilim için mükemmel olduğu sonucuna varıldığında, araştırma vücut ölçüleri, yaş, yüz, dudaklar, burun ve saçları hesaba kattı. Model birçok kez vücudundan dolayı acı çektiğini belirtti.



