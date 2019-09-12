HABER

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı sepsis tedavisini güçleştiriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2019 10:27 | Son Güncelleme

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof.

Sepsiste ilk 1 saat hayat kurtarıyor

İSTANBUL, (DHA) - Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Sibel Temür, sepsiste erken ve doğru tedavinin hayat kurtardığını söyleyerek, “Hastanın ilk 1 saat içerisinde tedavisine başlanmazsa ölüm oranı yüzde 60 artar” dedi. Prof. Dr. Temür, ayrıca bilinçsiz antibiyotik kullanımının sepsis tedavisini güçleştirdiği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2017 yılında sepsisin tehlikeli hastalık olarak kabul edildiğini hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Sibel Temür, halk arasında kan zehirlenmesi olarak bilinen sepsisin vücutta oluşan enfeksiyona bağlı bağışıklık sistemini çökerterek organ yetmezliğine neden olduğunu söyledi.

13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla Prof. Dr. Sibel Temür, hastalığı önleme, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Sepsisin vücudun enfeksiyona karşı gösterdiği kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda, kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Temür, enfeksiyona bağlı bağışıklık sistemini çökerten sepsisin, ilk 1 saat içerisinde tedavisine başlanmazsa ölüm oranının yüzde 60 artacağını vurguladı.

HER 4 SANİYEDE BİR KİŞİ SEPSİSE BAĞLI ÖLÜYOR

Sepsisin her yaş grubu hastalığı olabileceğini belirten Prof. Dr. Sibel Temür, “Dünyada her yıl 30 milyon kişide sepsis gelişiyor, 8 milyon kişi sepsis nedeniyle hayatını kaybediyor. Yani ortalama 3-4 saniyede 1 kişi sepsise bağlı hayatını kaybediyor” dedi. Prof. Dr. Sibel Temür, sepsisin özellikle; 60 yaş ve üzerindekilerde, bir yaş altı bebeklerde, diyabet hastalarında, dalağı alınmış kişilerde, HIV/AIDS hastalarında, alkoliklerde, kronik hastalığı olanlarda (özellikle kalp, akciğer, karaciğer, böbrek hastalıkları ve onkolojik hastalıklar) bağışıklık sistemi zayıf olduğu için yaşam kaybı riskinin arttırdığını vurguladı.

İLK 1 SAAT HAYAT KURTARIYOR

Sepsis tedavisinde öncelikle sağlık çalışanlarının bilgili olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Sibel Temür, “Acile başvuran kişilerde ilk 1 saat içinde sepsise bağlı tedavinin başlaması çok önemli. Sepsise bağlık ölüm oranı yüzde 10 ile 60 arasında değişmektedir. İlk 1 saat içinde tedavi başlarsa bu oran yüzde 10’dur. Fakat tedaviye geç başlanırsa bu oran yüzde 60’ı bulmaktadır” uyarısında bulundu.

SEPSİS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tüm dünyada, sepsisin erken tanısında acil SOFA değerlendirmesinden yararlanılıyor. Elde edilen sonuçlar ışığında şüphe duyulan vakalar için kesin tanı koymak üzere çalışmaya başladıklarını anlatan Prof. Dr. Temür, “Hastalarda bakılan üç bulgu var. Bu üç bulgundan ikisinin pozitif olması sepsisten şüphelenmemiz için yeterlidir. İlki şuur bulanıklığı, ikincisi sistolik kan basıncının 100’ün altına düşmüş olması üçüncüsü ise solunum sayısının normalin üzerinde seyretmesidir. Her enfeksiyon sepsis değildir. Hastada organ yetmezliğiyle birlikte seyretmesi gerekiyor” dedi.

TEDAVİ NASIL OLMALI?

İlk 1 saat içinde birçok bakteri türüne etki eden geniş spektrumlu antibiyotik tedavisine başlanması çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Temür, “Maalesef ülkemizde antibiyotiklerin yanlış kullanılıyor olması ve bu ilaçlara direnç gelişmesi sepsis tedavisinde bizim elimizi zayıflatıyor. Kültür sonuçlarına göre hızlı bir şekilde spesifik antibiyotik geçiş yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT EDİN

Sepsisin bulaşıcı olabileceğini belirten Prof. Dr. Temür, “Enfeksiyon oluşmaması için tedbir almalıyız. Kişisel hijyen çok önemli. Elleri düzenli yıkamalıyız. Ameliyat veya doğum sonrası yani bağışıklık sisteminin düştüğü durumlarda kişiler için özel koşullar gerekiyor. Kişideki enfeksiyonun kaynağına göre sepsis bulaşışı olabilir” diye konuştu.

PARTNER Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız! Yarım saat yüzünüzde bekletin, sonuca inanamayacaksınız!
Bu merkezde yarım saatte ücretsiz kanser taraması yapılıyorBu merkezde yarım saatte ücretsiz kanser taraması yapılıyor
Bilinçsiz antibiyotik kullanımı sepsis tedavisini güçleştiriyorBilinçsiz antibiyotik kullanımı sepsis tedavisini güçleştiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Türkiye'nin ilk firmasıydı! Devrine resmen izin verildi

Türkiye'nin ilk firmasıydı! Devrine resmen izin verildi

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.