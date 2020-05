Bilinçsiz vitamin kullanımı göz sağlığını olumsuz etkiliyor

B2 VİTAMİNİ GÖZ YORGUNLUĞUNU ENGELLİYOR

B2 vitamini, metabolizmanın işleyişini doğrudan etkiliyor. Eksikliği ise gözlerde ışığa karşı hassasiyet ve yanma hissine yol açabiliyor. Bu durum, uzun süre devam ettiğinde katarakt oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Göz yorgunluğunu azaltan B2 vitamininin vücutta eksik olması kornea hastalıklarının oluşmasına da sebep olabiliyor. Yoğurt, peynir, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar tüketildiğinde, B2 vitamini eksikliği giderilebiliyor.

CVİTAMİNİ DİYABET HASTALARININ GÖZLERİNİ KORUYOR

C vitaminiyse göz sağlığının korunmasında ilk sırada yer alan vitaminlerden biri. Işığın ve güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı gözleri koruyan C vitamini, genel olarak taze meyvelerde ve sebzelerde bulunuyor. Diyabet hastaları için büyük öneme sahip olan C vitamini, şekerin damar ve sinirlerde yarattığı hasarı önlemeye yardımcı oluyor. Düzenli olarak C vitamini alan şeker hastaları, gözleri diyabetin etkilerinden koruyabiliyor.

ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ YÜKSEK E VİTAMİNİ

Kronik göz rahatsızlığı bulunan hastaların mutlaka E vitamini alması gerekiyor. Yağda eriyen güçlü antioksidanlar arasında bulunan E vitamini, ceviz, badem gibi kuruyemişlerde, zeytinyağı ve ayçiçek yağında, ayrıca kivi, muz ve mango gibi meyvelerde bulunuyor. Retina dejenerasyonunu önlemeye yardımcı olan E vitamini, aynı zamanda gözleri dış etkenlerden de koruyor. Kuvvetli antioksidanlar arasında olan E vitamini, gözlerdeki zararlı maddeleri dışarı atarak daha iyi bir görüş sağlıyor.