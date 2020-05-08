Bilinçsiz vitamin kullanımı göz sağlığını olumsuz etkiliyor

Doğru beslenmeyle kişinin ihtiyacı olan vitamini alması ise, daha sağlıklı bir beden için atılacak ilk adımlardan biridir. Göz Hastalıkları ve Vitreo Retinal Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, göz hastalıklarına karşı koruyucu olan vitaminler hakkında bilgi veriyor.

VİTAMİN TAKVİYELERİ KULLANIRKEN DİKKAT

Vücudumuzun besinler yoluyla düzenli vitamin alması, göz sağlığına büyük katkıda bulunuyor. Bağışıklığı güçlendirmek adına bilinçsizce kullanılan vitamin takviyeleri ise beden sağlığını olumsuz etkiliyor. Vücudun ihtiyacı olan vitamini doğru beslenmeyle almak ise uygulanabilecek en kolay yöntemlerden biri olarak belirtiliyor. Göz sağlığını doğrudan etkileyen vitaminler arasında A,E,C ve B2 vitaminleri öne çıkıyor. Vitaminlerin yanında magnezyum, çinko gibi mineraller, ayrıca Omega 3 ve 6 yağ asitlerinden de faydalanmak gerekiyor.

GECE SAĞLIKLI GÖRÜŞ İÇİN A VİTAMİNİ

Hayvansal gıdalarda bulunan A vitamini özellikle gece görüşünün güçlenmesine destek olurken, gözlerin karanlıkta görmesini ve ışıksız ortamlara alışmasını da sağlıyor. Rodopsin olarak adlandırılan ve ışıkları algılamaya yarayan proteinlerle birleşen A vitamini, böylece gece görüşünü daha iyi hale getiriyor. A vitamininin düzenli alınması kataraktın yanı sıra gece körlüğü ve makula dejenerasyonuyla karşılaşma riskini azaltıyor. Olası katarakt başlangıçlarını önlemeye de oldukça fayda sağlayan A vitamini, hayvansal gıdaların yanı sıra portakal, havuç, buğday, maydanoz ve yumurta sarısında bulunuyor.