Bilinçsizce yapılan hareketlerin anlamları

İnsanların dudak ısırma, kaş kaldırma, geniş oturma gibi istem dışı hareketlerinin ne anlama geldiğini yazan vücut dili uzmanı Collett, mimik kullananları bakın nasıl deşifre etti...

Seksi olduğu düşünülüyor ama...

BOYUN BÜKMEK: Flört işaretidir. Genellikle kadınlar daha çekici görünmek istediklerinde yapar.

SAÇA HAFİF VURUŞ: Bu hareket dikkat çeker. Yaşlı kadınlar için bir gençlik ilanıdır.

KULAK MASAJI: Endişelenenler, kulak memesini okşayarak rahatlamaya çalışır.

YUKARI BAKMA: Dini inancı ne olursa olsun, kişinin ‘yukarıdan' yardım beklediğini gösteriyor.

DUDAK ISIRMA: Öfkeli insanlar sık sık dudak ısırır. Bu onları, daha sonra pişmanlık duyacakları bir şey söylemekten alıkoyar.