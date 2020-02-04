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Bilinçsizce yapılan hareketlerin anlamları

İLGİNÇ HABERLER  | 04.02.2020 16:52 | Son Güncelleme

Karşınızdakinin konuşurken yaptığı mimik ve hareketlerin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü? Bilinçsizce yapılan mimik ve hareketleri deşifre eden vücut dili uzmanı Peter Collett, yaptığı araştırmada oldukça ilginç bilgiler ortaya çıkardı.

İnsanların dudak ısırma, kaş kaldırma, geniş oturma gibi istem dışı hareketlerinin ne anlama geldiğini yazan vücut dili uzmanı Collett, mimik kullananları bakın nasıl deşifre etti...

Seksi olduğu düşünülüyor ama...

BOYUN BÜKMEK:

BOYUN BÜKMEK:
Flört işaretidir. Genellikle kadınlar daha çekici görünmek istediklerinde yapar.

SAÇA HAFİF VURUŞ:

SAÇA HAFİF VURUŞ:
Bu hareket dikkat çeker. Yaşlı kadınlar için bir gençlik ilanıdır.

KULAK MASAJI:

KULAK MASAJI:
Endişelenenler, kulak memesini okşayarak rahatlamaya çalışır.

YUKARI BAKMA:

YUKARI BAKMA:
Dini inancı ne olursa olsun, kişinin ‘yukarıdan' yardım beklediğini gösteriyor.

DUDAK ISIRMA:

DUDAK ISIRMA:
Öfkeli insanlar sık sık dudak ısırır. Bu onları, daha sonra pişmanlık duyacakları bir şey söylemekten alıkoyar.

BURUN KAŞIMA:

BURUN KAŞIMA:
Doğruyu söylemediğiniz zaman içgüdüsel olarak yalanın kaynağını, ağzınızı örtmek istersiniz. Ama bu yalanın açık bir kanıtı olacağı için, eylem burun kaşımaya doğru evrildi.
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Anahtar Kelimeler:
vücut dili mimik

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