Bilirkişi raporuna kızan dernek başkanı Kedi Köyü'nü yaktı

Adı daha önce hayvan ölümleri ve topladığı paralarla gündeme gelen ASKODER başkanı Orhan hakkında ‘Dernekler Kanununa Muhalefet' ile ‘Hayvanlara uygun olmayan şartlarda bakmak ve hayvanlardan maddi çıkar sağlamak' iddiasıyla savcılık soruşturma başlatmıştı.
Bilirkişi raporunda, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Doyuran Köyü'nde bulunan derneğe ait 50 bin 60 TL'nin Orhan'ın şahsi harcamalarında kullandığı belirtildi.
Bilirkişi raporuna tepki göstererek her gün iftira ve şikâyete maruz kaldığını iddia eden Orhan, derneğe ait bazı taşınmazları sattıktan sonra benzin dökerek yaktı.
Orhan'ın Kedi Köyü'nü yaktığı sırada içeride herhangi bir hayvan olup olmadığı bilinmiyor.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Orhan, kullanıcılar tarafından da oldukça eleştirildi.
PARA TOPLAMAYA DEVAM ETTİ
Orhan, derneğe ait Kedi Köyü'ndeki kulübeleri ateşe verdikten sonra sosyal medya hesabında 'Acil Durum' başlığıyla paylaştığı iletide, derneğe ait banka IBAN ve hesap numaralarını vererek hayvanseverlerden para talep etti.
Bazı hayvanseverler bu paylaşımın altına " Adam dolandırıcı siz depara göndermeye bıkmadınız hayvanla milleti kandırıp para yiyor bunca dolandırılan insanlar dava açtı hala buna yardım ve yataklık edenler var pes diyorum" ve "Dolandırıcılar…Hayvan sırtından geçindiniz" şeklinde yorumlar yaptı.
'KULÜBELERİ YAKTI SATILACAKLARI SATTI'
Konuyla ilgili açıklama yapan Candost Hayvan severler Derneği Başkanı Arife Yanık ise Askoder'in başkanı Orhan'ın Candost Hayvan Severler Derneği olarak şikayet ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Şahsın, hayvanları kullanarak para topladığı savcılıkça ispatlandı. Paraları kendi şahsi harcamalarında kullandığı 24 sayfalık bilirkişi raporu ile onaylandı. Mahkeme sonucunu bekliyoruz. Ayrıca kaymakamlık ve dernekler müdürlüğü de bu bilirkişi raporunun gelmesi ile harekete geçti. Konyaaltı Kaymakamlığından kedi köyü boşaltma ve içindeki hayvanların korumaya alınma kararı çıktı. Şimdi de derneğe ait hesapta bulunan paranın şahsi harcamalarında kullanılması, bilirkişi raporuyla belgelendi. Şahıs, karara tepki göstererek, kulübeleri yaktı satılacakları sattı. Muhtemelen mahkeme sonucundan önce kaçacak"
GÖMÜLÜ KEDİ VE KÖPEK ÖLÜLERİ BULUNMUŞTU
Geçen yılın başında izlediği 'Mandıra Filozofu' filminden etkilenerek İstanbul'dan Antalya'ya yerleşen Mehmet Orhan, ASKODER'i kurmuştu.
Orhan, Doyran'da kiraladıkları arazide kedi köyü oluşturarak, sokakta yaşayan sahipsiz kedi ve köpekleri burada toplayıp, bakımını üstlenmişti. Antalya'da faaliyet gösteren Candostları Koruma Derneği, Orhan'ın hayvanlara kötü muamele yaptığını iddia ederek kedi köyüne baskın yapmış ve gömülü 4 kedi ve 4 köpek ölüsünü görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
Şikayetler üzerine Konyaaltı Kaymakamlığı kedi köyünde inceleme yapılmıştı. İnceleme sonunda, Mehmet Orhan'a 5199 sayılı yasa kapsamında 54 bin 600 lira para cezası kesilmişti.
Orhan'ın bağışlara ilişkin makbuz düzenlemediği ifade edilen iddianamede, 'Şüphelinin sosyal medya hesaplarından dernek adı altında usulsüz biçimde ayni ve nakdi yardım topladığı, kedi köyündeki hayvanlar için toplandığı iddia edilen bu yardım paralarının tamamının nereye sarf edildiğinin belirlenemediği ve toplanan yardımlara ilişkin makbuz verilmediği gerekçesiyle şüphelinin kamu adına cezalandırılması talep olunur' ifadeleri kullanılmıştı.