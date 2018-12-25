Bilirkişi raporuna kızan dernek başkanı Kedi Köyü'nü yaktı

Adı daha önce hayvan ölümleri ve topladığı paralarla gündeme gelen ASKODER başkanı Orhan hakkında ‘Dernekler Kanununa Muhalefet' ile ‘Hayvanlara uygun olmayan şartlarda bakmak ve hayvanlardan maddi çıkar sağlamak' iddiasıyla savcılık soruşturma başlatmıştı.

Bilirkişi raporunda, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Doyuran Köyü'nde bulunan derneğe ait 50 bin 60 TL'nin Orhan'ın şahsi harcamalarında kullandığı belirtildi.

Bilirkişi raporuna tepki göstererek her gün iftira ve şikâyete maruz kaldığını iddia eden Orhan, derneğe ait bazı taşınmazları sattıktan sonra benzin dökerek yaktı.

Orhan'ın Kedi Köyü'nü yaktığı sırada içeride herhangi bir hayvan olup olmadığı bilinmiyor.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Orhan, kullanıcılar tarafından da oldukça eleştirildi.

PARA TOPLAMAYA DEVAM ETTİ



Orhan, derneğe ait Kedi Köyü'ndeki kulübeleri ateşe verdikten sonra sosyal medya hesabında 'Acil Durum' başlığıyla paylaştığı iletide, derneğe ait banka IBAN ve hesap numaralarını vererek hayvanseverlerden para talep etti.