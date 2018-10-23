KADIN

Bilmekte fayda var! İşte menopoz belirtileri

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 23.10.2018 16:15 | Son Güncelleme

Queensland Üniversitesi'nden bilim insanları, 48 yaşındaki kadınların ortalama olarak menopoz belirtilerini deneyimlemeye başladıklarını, bir yıl boyunca regl olamayan kadınların menopoza girdikleri açıkladı. Bu süre zarfında, kadınlar vücutlarında hormonal değişikliklere bağlı olarak hoş olmayan belirtiler yaşayabilirler. Menopoz sırasında hangi semptomlara sahip olunduğunu ve bu dönemin nasıl kolaylaştırılacağını bulduk.

Bilmekte fayda var! İşte menopoz belirtileri

RUH HALİ

1

Pennsylvania Üniversitesi 9 yıl sürdürdüğü çalışmada menopoz dönemindeki kadınları inceledi. Bu sayede, menopoz dönemindeki kadınların ani ruh hali dalgalanmaları olabileceğini keşfettiler. Zamanla, bu ruh hali değişimleri fizyolojik değişikliklerle birlikte daha az görülmeye başlar.

SICAK BASMALARI

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Emory Üniversitesi'nden bilim adamları, 45 ile 55 yaş arasındaki kadınlarda menopoz sırasında sıcak basmaları ve terleme üzerinde çalıştılar. İlk başta, kadınların kendilerini ateşli ve terli hissettikleri, boyunlarının kırmızılaştığı, soğuk terler akıttıkları ve yüzde 52'sinin bu semptomları yaşadığı tespit edildi. Bu semptomları daha az yaşamak için belirli baharatları, alkolü ve sigarayı hayatınızdan çıkarmalısınız.

UYUMAKTA ZORLUK

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Uyku sorunları, menopozda olan kadınların en popüler şikayetlerinden biridir. Urbana-Champaign'daki Illinois Üniversitesi'nde, 45-55 yaş arası kadınlardan oluşan yeni bir araştırmada, uyku sorunlarının, menopozun farklı aşamalarında meydana geldiğini, ancak depresyon ve sıcak basmalarıyla ilişkili olduğunu keşfettiler. Profesör Rebecca Smith, diğer problemler çözülürse uykunun normale döneceğini söylüyor.

DEPRESYON

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Virginia Üniversitesi'nden Anita Clayton M.D., menopoz ile depresyon arasında bir bağlantı olduğunu ileri sürdü. Ve bu dönemdeki kadınlara bazı öneriler sundu. Menopoz hayatın normal bir parçası ve çoğu kadın bunu benzer şekilde deneyimliyor. Bununla birlikte, bazı kadınlar fiziksel ve psikolojik sağlık açısından daha savunmasız halde olabiliyorlar. Depresif olma riskleri yüksektir. Kadınlar zamanında doktora giderse ve depresyon için test yaptırırsa, semptomları azaltmaya ve hatta ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

DAMAR PROBLEMLERİ

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Colorado Üniversitesi'nden bilim adamları menopoz semptomları ve vasküler problemler arasında bir bağlantı buldu. Araştırmaya katılan Kerry Hildreth, “Menopoz geçişi kadınlar için vasküler sağlık açısından savunmasız bir dönemdir” diyor. Bu dönemde kardiyovasküler sisteminize iyi bakmalısınız. Ayrıca bacaklarda ve kollarınızdaki şişmelere karşı akşamları daha az su içmelisiniz.

BAŞ AĞRISI

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Cincinnati Üniversitesi'ndeki araştırmacılarının yeni yaptığı çalşmaya göre, kadınlar menopoz dönemine yaklaştıkça baş ağrıları daha da şiddetleniyor. Genel olarak, kadınlar erkeklerden daha fazla baş ağrısına sahiptir ve menopozdaki sıklığı% 76 oranında artabilir.

DÜŞÜK LİBİDO

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Yapılan araştırmalara göre kadınlar bu döneme girmeden 20 ay önce ve son adet döneminden bir yıl sonra cinsel yaşamlarında kayda değer bir düşüş yaşar. Ve bu düşüş 5 yıl içinde yavaş bir şekilde devam eder. Irk ve etnik köken de, cinsel işlevin azalmasında önemli bir rol oynuyor. Afrikalı-Amerikalı kadınlar daha düşük bir düşüş yaşarken, Japon kökenli kadınlar çok daha büyük bir düşüş yaşadılar.

BONUS: MENOPOZ DÖNEMİNDE BESLENME

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Menopoz döneminden geçiyorsanız beslenmenize de dikkat etmelisiniz.Kalsiyum almak için yeterli süt ürünleri tüketin. Ekmek, pirinç, taze meyve ve tahıllardan lif alın. Bol su için. Alkolü sınırlayın. Şekeri ve tuzu kesin.

Fiziksel ve psikolojik olarak daha iyi hissetmek için, menopoz sırasında vücudunuzdaki değişiklikleri doktorunuzla paylaşın.

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Menopoz Belirtileri menopoz semptomları

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