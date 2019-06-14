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BİLSEM öğretmen atamaları açıklandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 14.06.2019 20:49 | Son Güncelleme

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2019 öğretmen atama sonuçları açıklandı.

BİLSEM öğretmen atamaları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenlerin atama sonuçları belli oldu.

Sonuçlara "atama.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor. (AA)

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