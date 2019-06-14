BİLSEM öğretmen atamaları açıklandı

Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131nca \u00f6zel yetenekli \u00f6\u011frencilere y\u00f6nelik e\u011fitimlerin verildi\u011fi B\u0130LSEM'lerde g\u00f6rev yapacak \u00f6\u011fretmenlerin atama sonu\u00e7lar\u0131 belli oldu.\nSonu\u00e7lara "atama.meb.gov.tr" internet adresinden ula\u015f\u0131labiliyor. (AA)PARTNERFiyat\u0131 dudak u\u00e7uklat\u0131yor! \u0130\u015fte o polislerin yeni arac\u0131Tanzanyal\u0131 \u00f6\u011frenci, \u0130leti\u015fim Fak\u00fcltesi birincilikle bitirdiEn fazla kitab\u0131 okuyan arkada\u015flar\u0131na har\u00e7l\u0131klar\u0131yla bisiklet ald\u0131lar
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