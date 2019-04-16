Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği BİLSEM sınavının ardından velilerin dikkati sınav sonuçları aşamasına çevrildi. Veliler, BİLSEM sınav sonuçları açıklamasına göre sonraki aşamaya yönelik hazırlıklarına başlayacak. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Normal şartlarda mart ayının son günlerinde erişime açılması beklenen BİLSEM sonuçları, grup tarama işlemlerinin uzaması dolayısıyla nisan ayına ertelendi. 19 Nisan'a ertelenen BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“BİLSEM tanılama sürecinde gerçekleşen başvuru sayısının öngörülenin çok üzerinde olması nedeniyle grup tarama uygulama süreci uzatılmış, takvim değişikliği zorunlu hâle gelmiştir.

25/12/2018 tarihinde onaylanan yeni takvim sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmıştır. Paylaşılan takvimde de belirtildiği üzere grup tarama uygulama sonuçlarının açıklanma tarihi 19 Nisan 2019’dur.”





