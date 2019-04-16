HABER

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.04.2019 11:43 | Son Güncelleme

Özel yetenek sahibi çocukların bu yeteneklerinde uzmanlaşmasına olanak sağlayan BİLSEM için gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan değerlendirme sonucuna göre velilerin erişimine açılacak olan BİLSEM sınav sonuçları için geçtiğimiz günlerde tarih açıklaması gelmişti. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği BİLSEM sınavının ardından velilerin dikkati sınav sonuçları aşamasına çevrildi. Veliler, BİLSEM sınav sonuçları açıklamasına göre sonraki aşamaya yönelik hazırlıklarına başlayacak. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Normal şartlarda mart ayının son günlerinde erişime açılması beklenen BİLSEM sonuçları, grup tarama işlemlerinin uzaması dolayısıyla nisan ayına ertelendi. 19 Nisan'a ertelenen BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“BİLSEM tanılama sürecinde gerçekleşen başvuru sayısının öngörülenin çok üzerinde olması nedeniyle grup tarama uygulama süreci uzatılmış, takvim değişikliği zorunlu hâle gelmiştir.

25/12/2018 tarihinde onaylanan yeni takvim sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmıştır. Paylaşılan takvimde de belirtildiği üzere grup tarama uygulama sonuçlarının açıklanma tarihi 19 Nisan 2019’dur.”

bilsem

PARTNER Rus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup... Rus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup...
Girişimciliği farklı açılardan deneyimleyeceklerGirişimciliği farklı açılardan deneyimleyecekler
MEB duyurdu! Başvuru süresi uzatıldıMEB duyurdu! Başvuru süresi uzatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bilsem BİLSEM sonuçları 2019

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Bu sınava girenler dikkat! ÖSYM yayımladı...

Bu sınava girenler dikkat! ÖSYM yayımladı...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce adaya KPSS müjdesi!

Binlerce adaya KPSS müjdesi!

Hak Kazananlar belli oldu!

Hak Kazananlar belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AÖF soru cevapları yayımlandı! 2019 AÖF sınav sonuçları ne zaman? İşte soru ve cevap anahtarı…

AÖF soru cevapları yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! LGS başvuruları uzatıldı

MEB duyurdu! Başvuru süresi uzatıldı

2019 YDS-1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 YDS-1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Okul yöneticiliği sınavı giriş belgeleri açıklandı

Okul yöneticiliği sınavı giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM’den e-YDS ve İSG başvurularında son gün uyarısı!

ÖSYM’den e-YDS ve İSG başvurularında son gün uyarısı!

MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Bu sınava girenler dikkat! ÖSYM yayımladı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.