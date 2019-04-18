HABER

BİLSEM taramasına katılan öğrenci sayısında rekor artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sınavlarının ilk aşaması olan grup tarama sürecine yaklaşık 800 bin öğrenci katıldı - MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili: - "Türkiye ortalaması üzerinden belli bir barajı aşan öğrencilerimizi yarın ilan edeceğiz. Bu aşamanın ardından da öğrencimiz müzik, resim veya genel zihinsel yetenek alanından değerlendirmeye tabi tutulacak" - "Halihazırda 139 BİLSEM'de 43 bin öğrencimiz var. Bu sayı gelecek yıl daha da artmış olacak. Çünkü bu sene tanılama sürecine dahil olan öğrenci sayımız 4 kat arttı" - "BİLSEM'ler özel yetenekli öğrencilerimize destek eğitim modeli sunuyor. Bu da yerli bir model" - "Öğrencileri hayatının sonuna kadar takip etmemiz gereken bir birey olarak görüyoruz"

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ilk aşaması olan grup tarama sürecine, geçen yıla göre 4 kat artışla yaklaşık 800 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.

Türkiye genelinde tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen grup tarama uygulama süreci sonuçları, yarın Bakanlığın internet sitesinden saat 15.00'te açıklanacak.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla hizmet sunan BİLSEM'lere 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için öğrenci seçimine ilişkin bilgi verdi.

Grup tarama uygulamalarının 19 Ocak'ta başladığını anımsatan Bilgili, "Türkiye'nin özel yetenekli öğrencileri kendileri, aileleri, oluşturdukları insan kaynağı havuzu ve ülkenin geleceği açısından önemli. Bilim ve Sanat Merkezleri özel yetenekli öğrencilerimize bir destek eğitim modeli sunuyor. Bu da yerli, kendimize göre oluşturduğumuz bir model." dedi.

- "En önemli husus çocuklarımızın tanılanması"

Özel yetenekli öğrencilerin okullarındaki derslerinin ardından kayıtlı oldukları BİLSEM'lere gelerek orada kabiliyetleri doğrultusunda için kendileri oluşturulan özel eğitim programını aldıklarını anlatan Bilgili, şunları söyledi:

"Burada en önemli husus çocuklarımızın tanılanması. Tanılamanın birinci aşamasında sınıf öğretmeni öğrencileri aday gösteriyor. Aday gösterdikten sonra bütün çocuklarımız tablette grup tarama uygulamasından geçiyorlar. Orada Türkiye ortalaması üzerinden belli bir barajı aşan öğrencilerimizi yarın ilan edeceğiz. Bu aşamanın ardından da öğrencimiz müzik, resim veya genel zihinsel yetenek alanından değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu uygulamalar kendi illerinde olacak."

Tanılamayı ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıftan itibaren başlattıklarını kaydeden Bilgili, öğrencilerin resim ve müzik yeteneğinden yaşadıkları illerde oluşturulan alanında uzman yetkililerin yer aldığı komisyonlarca bireysel değerlendirmeye alınacağını, genel zihinsel yetenekten aday gösterilen öğrencilerin de yine kendi illerindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) bireysel değerlendirmeye tabi tutulacağını kaydetti.

Bilgili, BİLSEM'lere yerleştirilecek öğrencilerin bu süreçlerin ardından belirlenip ilan edileceğini dile getirdi.

- "Yaklaşık 800 bin öğrenci tanılama sürecine dahil oldu"

Genel Müdür Ahmet Emre Bilgili, 2002'de Türkiye'de sadece 17 BİLSEM bulunduğuna dikkati çekerek, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 139 BİLSEM var. BİLSEM'lerin sayısının artırılması öğrencilerin erişebilirliği açısından önemli. Çünkü çocuğumuz kendi okulundaki derslerinin ardından gideceği için BİLSEM'in kendine mümkün olduğunca yakın bir konumda olması gerekiyor." diye konuştu.

Bu merkezlerin sayısının artırılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildiren Bilgili, şöyle konuştu:

"BİLSEM'ler şu an bütün illerimizde ve büyük ilçelerimizde var. Örneğin, İstanbul'da 13 BİLSEM bulunuyor. Bu sayıyı daha da artırmamız, İstanbul'da, büyük şehirlerimizde bütün ilçelerimize BİLSEM'leri açmamız lazım. İzmir'de, Adana'da, Ankara'da artırıyoruz. Önemli olan erişebilirliği mümkün kılmak.

Halihazırda 139 BİLSEM'de 43 bin öğrencimiz var. Bu sayı gelecek yıl daha da artmış olacak. Çünkü bu sene tanılama sürecine dahil olan öğrenci sayımız 4 kat arttı. Yaklaşık 800 bin öğrenci tanılama sürecine dahil oldu. Öğrenci sayımızın artmasını biz de istiyoruz ve ona göre BİLSEM'leri yaygınlaştırıyoruz. Havuzumuzu daha kaliteli ve daha farklı projelerde kullanılabilir hale getiriyoruz."

- "Mezun olup kaybolmalarını istemiyoruz"

BİLSEM'lerin Türkiye'nin geleceği açısından önemine işaret eden Bilgili, "Her ülkenin özel yetenekli potansiyeli kıt bir kaynaktır. Bu kaynak iki açıdan önemlidir. Birincisi, tanılama yapıp tespit edeceksiniz, sonra onları en güzel şekilde eğiteceksiniz ve devletine, ülkesine, milletine bağlı bir birey olarak yetiştireceksiniz. Biz de bu konularda hassas ve duyarlı olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte aileler, öğretmenler ve merkezlerin teknik kapasitesinin çok önemli olduğunun altını çizen Bilgili, "Türkiye genelinde BİLSEM mezunlarını da dikkate alıyoruz. Böyle bir planlamayla hareket ediyoruz. Çünkü sadece BİLSEM'den mezun olup ondan sonra da öğrencilerin kaybolmasını istemiyoruz. Öğrencileri hayatının sonuna kadar takip etmemiz gereken bir birey olarak görüyoruz." dedi.

- Bu yıl 134 bin 701 öğrenci değerlendirmeye alındı

Öte yandan Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış kaydedildi.

Bu yılın eğitim-öğretim dönemi için genel zihinsel yetenekten 78 bin 707, resim yeteneğinden 40 bin 539 ve müzik yeteneğinden de 15 bin 455 olmak üzere toplam 134 bin 701 öğrenci bireysel değerlendirmeye alındı.

Bu sayı 2017-2018 eğitim öğretim döneminde genel zihinsel yetenekte 23 bin 405, resim yeteneğinde 9 bin 709, müzik yeteneğinde 5 bin 58 ve toplamda 38 bin 172 oldu.

Gelecek yılın eğitim öğretim dönemine yönelik BİLSEM'lere öğrenci seçim süreci, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin e-Okul sistemi üzerinden sınıf öğretmenleri tarafından 3-14 Aralık tarihlerinde aday gösterilmesiyle başlamıştı.

Yarın sonuçları açıklanacak grup tarama uygulamasında baraj puanın üzerinde puan alan öğrenciler aday gösterildikleri yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

PARTNERTürkler en çok bu ülkeyi sevdiTürkler en çok bu ülkeyi sevdi
Ordu'da yamaç paraşütü yasağının kaldırılması isteniyorOrdu'da yamaç paraşütü yasağının kaldırılması isteniyor
60 milyon yıldır varlığını sürdüren mersin balığının nesli tehdit altında60 milyon yıldır varlığını sürdüren mersin balığının nesli tehdit altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bilsem meb MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Milli eğitim Bakanlığı özel yetenekli öğrenciler

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları hakkında istenen ceza belli oldu

Sözcü davasında için istenen cezalar belli oldu!

Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu

Pompalıyla sevgilisini vurmuştu! Aşk mektupları ortaya çıktı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Tokat'ın gizli güzelliği: Ballıca Mağarası

'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Bakın hangi ilimizde?

Sarıyer'de korkunç anlar! Küfür kavgasında 2 yaralı

Sarıyer'de korkunç anlar! Küfür kavgasında 2 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yemen eski Cumhurbaşkanı Salih'in mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! Mal varlıkları donduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.