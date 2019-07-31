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BİLSEM'ler "yapay zeka atölyeleri" ile donatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:03 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM'lerde yeni eğitim öğretim dönemini "yapay zeka atölyeleriyle donanma yılı" ilan etti - Bakanlıkça yapılan planlamalara göre, Türkiye genelinde sayıları 160'a ulaşan tüm BİLSEM'ler iki yıl içerisinde yapay zeka atölyeleri ile donatılmış olacak - Öğrenci ve öğretmen eğitimlerini de içeren çalışmalarla Türkiye'nin yapay zeka alanında söz sahibi olmasına katkı sunulması hedefleniyor - Özel yetenekli öğrenciler atölyelerde teknolojik çözümler üretme, teknolojik ürün geliştirme, veri analiz etme, bilimsel gözlem yapma, strateji geliştirme, özgün tasarımlar ve ürünler ortaya çıkarma becerilerini geliştirme imkanını yakalayacak

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yapay zeka stratejisine yönelik çalışmalar kapsamında, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) yeni eğitim öğretim dönemini "yapay zeka atölyeleriyle donanma yılı" ilan etti.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin ilk yapay zeka stratejisini yakın bir zamanda açıklamaya hazırlanan Bakanlık, bu kapsamda özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde ilk kez "yapay zeka" odaklı yeni bir dönemi başlatacak.

Bu kapsamda MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, 2019-2020 yılı BİLSEM'ler açısından "yapay zeka atölyeleri ile donanma yılı" ilan edildi.

Teknoloji ve eğitim boyutundan ilerleyecek çalışmalarla BİLSEM'lerde hem atölyelerin kurulması hem de öğrenci ve öğretmenlerin bu alanda eğitilmesi sağlanacak. Öğrenciler, geliştirdikleri projelerde yapay zeka atölyelerinden yararlanacak.

- Dönüşüm iki yılda

Bakanlıkça yapılan planlamalara göre, Türkiye genelinde sayıları 160'a ulaşan tüm BİLSEM'ler iki yıl içerisinde yapay zeka atölyeleri ile donatılmış olacak. Bu süreçte büyük kuruluşlardan da sponsorluk desteği alınması öngörülüyor.

Özel yetenekli öğrenciler, "yapay zeka atölyeleri" ile teknolojik çözümler üretme, teknolojik ürün geliştirme, veri analiz etme, modelleme yapma, veri haberleşme ve sistem mimarisi tasarlama ve geliştirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, bilimsel gözlem yapma, strateji geliştirme, özgün tasarımlar ve ürünler ortaya çıkarma becerilerini geliştirme imkanını yakalayacak.

Üniversite öncesi süreçte altyapının oluşturulmasını sağlayacak atölyelerin Türkiye'nin yapay zeka alanında söz sahibi olmasına katkı sunması hedefleniyor.

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