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Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:11 | Son Güncelleme

Hatay'da bir at çiftliğinde bulunan bin 200 kilogramlık shire cinsi at görenleri şaşırtıyor.

Yaklaşık 3 ay önce İstanbul'dan satın alınarak Hatay'a getirilen "Thor" isimli gösteri atı, büyüklüğü ile ilgi topluyor.

Özenle bakıyorlar

Çiftlikte kısa gösterilere çıkan 9 yaşındaki Thor, bakıcıları tarafından özenle bakılıyor.
İşletme yönetici Ahmet Sezer Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, shire cinsinin dünyada nadir bulunan atlar arasında olduğunu söyledi.
Bu cins atların, 'Centilmen devler' olarak anıldıklarını anlatan Kuş, şöyle konuştu:
"Gösteri atımız Thor'u Türkiye'de tek diye biliyoruz. Şu anda bin 200 kilogram ağırlığında ve 2 metreye yakın boyu var. Ona bir eş arıyoruz ancak bulamıyoruz. Bu cins atlara eş bulmak kolay değil. Serin yerde yaşamayı sevdiği için çoğunlukla ahırında kalıyor. Ona yük taşıtmıyoruz. Buraya gelenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Atların efendisi 'Lord Of The Horses' ekibinde yer aldı ve dünyanın birçok noktasında gösteri yaptı.''
Kuş, hayvan hassas olduğu için özel ilgi istediğini belirterek bakıcıların 24 saat yanından ayrılmadığını ve atın değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğunu sözlerine ekledi. (AA)
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hatay at çiftlik

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