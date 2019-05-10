Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

"Gösteri atımız Thor'u Türkiye'de tek diye biliyoruz. Şu anda bin 200 kilogram ağırlığında ve 2 metreye yakın boyu var. Ona bir eş arıyoruz ancak bulamıyoruz. Bu cins atlara eş bulmak kolay değil. Serin yerde yaşamayı sevdiği için çoğunlukla ahırında kalıyor. Ona yük taşıtmıyoruz. Buraya gelenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Atların efendisi 'Lord Of The Horses' ekibinde yer aldı ve dünyanın birçok noktasında gösteri yaptı.''