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Bin kişiye mesleki eğitim verecek merkez için geri sayım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) mesleki eğitim alanında Eskişehir’de önemli bir açığın kapatılması için çalışmalarına devam ediyor.ESO tarafından başvurusu yapılan Mesleki Eğitim Merkezi Projesi için T.C.

Bin kişiye mesleki eğitim verecek merkez için geri sayım

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) mesleki eğitim alanında Eskişehir’de önemli bir açığın kapatılması için çalışmalarına devam ediyor.
ESO tarafından başvurusu yapılan Mesleki Eğitim Merkezi Projesi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve BEBKA tarafından ESO’ya yapılan ziyarette projenin ilerleme durumu değerlendirildi. ESO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya proje ortakları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR da katıldı. Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Sayın Ahmet Şimşek ve BEBKA Genel Sekreteri Sayın İsmail Gerim’in de yer aldığı toplantıda kurulacak olan Mesleki Eğitim Merkezi hakkında ESO tarafından katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.
Proje ile birlikte Eskişehir sanayisinin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan olan CNC, Endüstriyel Otomasyon, Kaynak Teknolojileri ve Endüstriyel Tasarım konularında bölge gereksinimlerini karşılayabilecek, modern ve işlevsel bir merkez kurulacak.
BEBKA’nın Güdümlü Proje Desteği kapsamında hayata geçirilmesi planlanan merkezin değerlendirme toplantısında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş; Merkezin bölgede faaliyet gösteren sanayicilerin uluslararası rekabet güçlerini arttırmak için en ciddi sorunların başında gelen kalifiyeli eleman ihtiyacının karşılanması adına ESO tarafından kurgulandığını söyledi. Kesikbaş, “Merkez aynı zamanda üretimde kalite ve verimliliğin yükseltilmesini sağlayacak. Merkezin en önemli özelliği ise kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde engelli ve kadın istihdamı ile çocukların teknolojiye özendirilmesi konularında Eskişehir’de önemli bir açığı kapatması olacak. Merkez dâhilinde ayrıca girişimcilik, mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme, insan kaynakları ve istihdam gibi alanlarda hizmetler de verilecek” dedi.
Sanayiciler belirleyecek
Mesleki Eğitim Merkezi’nin, ESO üyesi üretici firmaların en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli personel yetiştirecek şekilde oluşturulduğunu belirten Kesikbaş, “Mesleki Eğitim Merkezi, sanayinin yüzde 60’ına doğrudan hizmet edecek. Merkez, metal ve plastik işleme alanında faaliyet gösteren üreticilerin tamamına hizmet verebilecek kabiliyete sahip olacak ve ilk etapta yılda en az 1000 kişinin eğitilerek kalifiyeli bir şekilde sanayiye kazandırılmasını sağlayacak” diye konuştu.

Bin kişiye mesleki eğitim verecek merkez için geri sayım

Bin kişiye mesleki eğitim verecek merkez için geri sayım

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